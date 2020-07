Pandémie de la COVID-19 - Retour progressif du personnel des entreprises du secteur privé dans les édifices à bureaux

MONTRÉAL, le 15 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Dès le 18 juillet prochain, les employeurs privés, dont le personnel travaillait à domicile, pourront autoriser un retour de leurs effectifs avec un taux d'occupation pouvant atteindre un maximum de 25 % par entreprise. À noter que ce 25% est un maximum, et non pas un objectif à atteindre.

Soulignons toutefois que le télétravail est toujours une mesure fortement encouragée pour les activités qui peuvent se poursuivre à distance. Les entreprises qui souhaitent un retour des effectifs sur le lieu de travail doivent mettre en place les mesures sanitaires préconisées dont le respect de la distanciation sociale de 2 mètres entre les individus afin de protéger la santé des employés et de la population.

Le taux d'occupation de 25 % pourrait être augmenté graduellement au cours des prochains mois selon l'évolution de la situation de la pandémie au Québec.

Par ailleurs, le port du couvre-visage sera obligatoire dans toutes les aires communes d'établissement, notamment ceux d'édifices à bureaux, comme les halls d'entrée, les ascenseurs et les corridors, puisque la distanciation physique de deux mètres n'y est pas possible.

Citations :

« Depuis le 24 mars dernier, la quasi-totalité du personnel des entreprises de services poursuivent leurs activités par télétravail dans le cadre des efforts pour contrôler la pandémie liée à la COVID-19. Bien qu'il ait été démontré que la majorité est fonctionnelle en télétravail, nous savons que plusieurs services nécessitent un contact direct avec la clientèle, ce qui est incontournable, dans certains cas pour maintenir la vitalité économique de certains secteurs. Nous comptons donc sur la collaboration des employeurs pour favoriser un retour sécuritaire pour tous»

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Les entreprises ont fait preuve de beaucoup d'agilité et de résilience au cours des derniers mois. Le plan de retour progressif que nous annonçons aujourd'hui permettra d'assurer un équilibre entre le maintien de la productivité et le respect des consignes sanitaires que nous devons tous continuer de suivre. Il ne faut pas oublier que la vitalité économique des centres-villes dépend de la présence des travailleurs. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Les entreprises devront s'assurer de tout mettre en œuvre afin d'offrir un environnement sécuritaire. Pour faciliter la réalisation de l'enquête épidémiologique en cas d'éclosion, les employeurs sont invités à établir un protocole prévoyant notamment l'exclusion des personnes symptomatiques. Comme pour les autres secteurs qui ont repris leurs activités au cours des dernières semaines, le respect des consignes est primordial. Nous suivons de près l'évolution quotidienne de la situation sanitaire et la fermeture d'un service, d'un étage ou d'un édifice pourrait être envisagée en cas d'éclosion. »

Richard Massé, conseiller médical stratégique de la Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Pour les employés qui effectueraient un retour au travail, il est suggéré de privilégier ceux qui doivent offrir un service direct à la clientèle ainsi que ceux qui ne disposent pas des conditions organisationnelles ou familiales favorables au télétravail.

Différentes mesures usuelles devront être en place pour assurer un retour sécuritaire pour le personnel, notamment lors de la fréquentation d'espaces communs.

Le taux d'occupation se définit comme le nombre d'individus d'une entreprise présents à un moment donné dans un édifice par rapport à la capacité totale d'occupation de l'entreprise dans l'édifice en question. Mentionnons que des exceptions au taux d'occupation plafond de 25 % pourraient s'appliquer afin de ne pas causer de bris de service impliquant des travailleurs dont la présence est essentielle, ou encore dans le cas d'immeubles dont l'application des règles sanitaires pourrait permettre un taux d'occupation sécuritaire plus élevé.

Liens connexes :

L'Institut national de santé publique du Québec a publié des recommandations sur les mesures de prévention de la COVID-19 en milieu de travail ainsi que la hiérarchie des mesures de contrôle en milieu de travail.

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) a réalisé des outils de sensibilisation et d'information pour soutenir les milieux de travail dans la prise en charge de la santé et de la sécurité du travail. Cette trousse COVID-19 contient des guides de normes sanitaires en milieu de travail, des aide-mémoires, des listes de vérification et une affichette résumant les mesures de prévention à mettre en œuvre.

Pour en savoir davantage sur la COVID-19 et les différentes mesures mises en place par le gouvernement du Québec : Québec.ca/coronavirus.

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Source : Maude Méthot-Faniel, Attachée de presse du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, 438-526-8750

Liens connexes

https://www.mtess.gouv.qc.ca