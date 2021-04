Pandémie de la COVID-19 - Resserrement des mesures en vigueur aux paliers rouge et orange pour faire face aux variants

QUÉBEC, le 6 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé aujourd'hui un resserrement des consignes sanitaires en vigueur pour les paliers d'alerte rouge et orange, dans le contexte d'une progression rapide des variants au Québec. Par ailleurs, la Santé publique mènera désormais des interventions plus rapides pour fermer les lieux de transmission du virus ainsi que ceux où les règles sanitaires ne seraient pas respectées.

« On a donné la consigne aux directeurs de santé publique de chaque région de fermer rapidement les endroits où les règles n'étaient pas respectées. Il faut que les responsables des commerces et des entreprises comprennent que le variant est très dangereux. Si vous ne faites pas respecter les règles, vous risquez de vous faire fermer », a averti le premier ministre.

Parmi les principales mesures, notons en zone rouge le retour de l'alternance en 3e, 4e et 5e secondaire à compter du 12 avril et la mise sur pause des activités parascolaires. « C'est un compromis qui permet de réduire les risques, sans trop affecter la réussite scolaire et la vie des adolescents », a tenu à expliquer le premier ministre. Également, les activités sportives intérieures seront limitées aux sports individuels, en duo ou en « bulle familiale », et seuls les piscines, les patinoires et les lieux pour jouer au tennis et au badminton pourront demeurer ouverts.

L'expérience vécue dans certaines régions démontre à quel point la situation épidémiologique demeure fragile au Québec, particulièrement en présence de variants plus contagieux. Les cas et les éclosions sont en hausse, et les projections pour les prochaines semaines sont préoccupantes. La révision des mesures vise ainsi à contrôler davantage la propagation du virus.

Les nouveaux ajustements entreront en vigueur dès le jeudi 8 avril, à 00 h 01.

Resserrement des mesures aux paliers rouge et orange

Les principaux changements au palier rouge sont :

Maximum de 25 personnes dans les lieux de culte ;

Cinémas et salles de spectacle :

Règle visant à assurer une distance de 2 mètres entre les personnes qui ne résident pas à la même adresse ;

entre les personnes qui ne résident pas à la même adresse ; Sports et loisirs :

Lors d'activités extérieures en groupe (maximum de 8 personnes), port du masque ou du couvre-visage obligatoire lorsque les personnes ne résident pas ensemble, sauf si elles sont assises à 2 mètres de distance ;

Lieux publics intérieurs fermés pour la pratique de loisirs et de sports :

Sauf les piscines, les patinoires et les lieux pour jouer au tennis et au badminton ;



Dans ces lieux, la pratique est permise seul, à deux ou entre occupants d'une même résidence privée. Des cours individuels ou aux occupants d'une même résidence privée peuvent être offerts ;



Le port d'un masque ou d'un couvre-visage est obligatoire dans les arénas ;



Les gyms sont fermés ;

Zones intérieures des spas fermées (sauf bassins d'eau et soins personnels) ;

Interdiction de se déplacer vers une région au palier jaune ;

Milieu scolaire :

Retour de l'école en alternance une journée sur deux pour les élèves de 3 e , 4 e , et 5 e secondaire (à compter du 12 avril) ;

, 4 , et 5 secondaire (à compter du 12 avril) ;

Pas d'activités parascolaires ;



Enseignement à distance seulement aux niveaux collégial et universitaire (à compter du 12 avril, sauf pour activités qui doivent absolument se tenir en présence).

Les principaux changements au palier orange sont :

Maximum de 100 personnes dans les lieux de culte (sauf pour funérailles et mariages, dont les cérémonies sont limitées à 25 personnes) ;

Dans les restaurants, en plus des mesures déjà en vigueur, ajout de l'interdiction de changer de table pour la durée de la présence dans l'établissement ;

Cinémas et salles de spectacle :

Règle visant à assurer une distance de 2 mètres entre les personnes qui ne résident pas à la même adresse ;

Sports et loisirs :

Lors d'activités extérieures en groupe (maximum de 12 personnes), port du masque ou du couvre-visage obligatoire lorsque les personnes ne résident pas ensemble, sauf si elles sont assises à 2 mètres de distance ;



Lors d'activités intérieures, seule la pratique individuelle, à deux ou entre les occupants d'une même résidence est permise. Les cours individuels ou aux occupants d'une même résidence privée peuvent être offerts ;



Registre et port du masque obligatoire, en tout temps, dans les salles d'entraînement (gyms).

Interdiction de se déplacer vers une région au palier jaune ;

Milieu scolaire :

Port du masque d'intervention obligatoire en classe à compter du 12 avril pour tous les niveaux (primaire et secondaire) ;



Activités parascolaires en groupes-classes seulement.

Citations :

« Je vous demande de faire encore un effort et de ne pas recevoir de visites dans les maisons. Je sais qu'on a hâte de voir sa famille et ses amis. Profitez du beau temps, voyez-vous à l'extérieur et gardez vos distances. Le variant s'attaque à tout le monde, incluant les plus jeunes. Soyez prudents. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Avec la progression des nouveaux variants, nous devons nous adapter afin de nous donner toutes les chances de ralentir la progression de la troisième vague. Les mesures en place jusqu'à maintenant ont prouvé leur efficacité, mais le paradigme a changé : les personnes atteintes sont plus jeunes et le virus se répand encore plus facilement dans plusieurs milieux. Il faut se rappeler que ce sont des mesures temporaires et que le rythme de vaccination continue de s'accélérer afin de protéger la population. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

En marge de ces mesures supplémentaires, des interventions rapides et ciblées seront faites envers les personnes et les entreprises qui ne respectent pas les mesures sanitaires.

En cas de non-respect des consignes sanitaires, les directions régionales de santé publique pourront procéder à la fermeture immédiate d'un lieu pour une durée minimale de sept jours, en vue de protéger la population. En cas de transmission, le milieu n'ayant pas respecté les consignes sera fermé pour une période de 21 jours afin que l'enquête épidémiologique soit réalisée et que l'isolement des personnes concernées soit assuré.

Notons que ces ajustements aux paliers sont distincts des mesures spéciales d'urgence annoncées la semaine dernière. Si une augmentation importante des cas est constatée dans un ou des secteurs précis, des mesures spéciales d'urgence seront mises en place, pour une période de 10 à 14 jours, afin de ralentir la transmission de façon ciblée.

Ajoutons qu'en ce début de troisième vague, le profil des personnes hospitalisées a changé significativement. Les patients sont plus jeunes et la proportion des cas hospitalisés qui passent aux soins intensifs est en hausse.

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur le coronavirus et l'ensemble des mesures mises en place : Québec.ca/coronavirus.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: Ewan Sauves, Attaché de presse, Cabinet du premier ministre, 514 585-4451, [email protected]; Marjaurie Côté-Boileau, Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux, 418 456-2756

Liens connexes

https://www.quebec.ca/premier-ministre/