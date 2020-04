Pandémie de la COVID-19 - Québec accorde 1,3 M$ à l'entreprise Ferme d'hiver pour favoriser l'autosuffisance alimentaire

QUÉBEC, le 17 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec investit 1,3 million de dollars dans l'entreprise Ferme d'hiver par le biais d'Investissement Québec afin de soutenir, aux côtés de partenaires privés, le développement d'une solution technologique innovante. Celle-ci contribuera à l'autosuffisance alimentaire du Québec en permettant la production maraîchère locale hors saison, qui devient encore plus nécessaire dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Cet investissement s'ajoute aux mesures mises en place par le gouvernement du Québec depuis le début de la crise pour stimuler l'achat local.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, et le président-directeur général d'Investissement Québec, M. Guy LeBlanc, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Ferme d'hiver a développé un nouveau modèle agricole écoresponsable en combinant les principes de l'agriculture verticale à l'utilisation de l'intelligence artificielle. L'implantation de cette solution technologique aux quatre coins du Québec permettra aux producteurs locaux de cultiver plusieurs variétés de fruits et de légumes sans pesticide tout au long de l'année, ce qui réduira considérablement les importations.

Afin de mettre au point son modèle agricole novateur, Ferme d'hiver a décidé de se spécialiser dans la production de fraises. Son nouveau produit, la Fraise d'hiver, sera bientôt en vente dans quelques supermarchés IGA de la grande région de Montréal. La bannière s'est d'ailleurs engagée à acheter la totalité de la production de Ferme d'hiver.

Citations :

« Les répercussions de la crise sanitaire liée à la COVID-19 auront fait réaliser aux Québécois qu'il est essentiel d'accroître notre autonomie agricole et, surtout, de soutenir nos producteurs locaux. L'entreprise Ferme d'hiver a mis au point un modèle agricole qui utilise l'intelligence artificielle et une ingénierie de pointe pour recréer les conditions climatiques optimales à la culture maraîchère dans un environnement intérieur entièrement contrôlé et sans pesticide chimique. Cette initiative s'inscrit donc parfaitement dans la volonté de notre gouvernement d'encourager les entreprises innovantes qui développent des solutions répondant aux besoins des Québécois et présentant un fort potentiel d'exportation. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Les chaînes d'approvisionnement jouent un rôle stratégique, tout particulièrement dans le secteur de l'alimentation. En misant sur l'application de l'intelligence artificielle dans la production maraîchère, le concept proposé par les promoteurs de Ferme d'hiver comporte plusieurs avantages. Je pense entre autres à celui de contribuer à l'autosuffisance alimentaire du Québec en proposant aux consommateurs, à des prix abordables et toute l'année, des produits sains cultivés dans le respect de l'environnement. Je souhaite de tout cœur que l'entreprise atteigne son objectif d'implanter une agriculture d'hiver innovante au Québec en vue de remplacer une partie de nos importations. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Nous sommes heureux d'appuyer Ferme d'hiver dans sa mission visant à réinventer une solution d'agriculture d'hiver à la lumière des défis et des enjeux agroalimentaires, environnementaux et humains qui sont propres à notre époque. Cette intervention témoigne de notre volonté de soutenir de jeunes entreprises prometteuses, en particulier en cette période de crise qui frappe notre économie. Elle incarne notre vision du développement économique régional qui favorise l'éclosion de projets porteurs, durables et prospères pour les générations actuelles et futures. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

Faits saillants :

Fondée en 2018, l'entreprise Ferme d'hiver rend viable, grâce à des innovations technologiques, la production hors saison d'aliments à haute valeur nutritive sans pesticide chimique.

Investissement Québec (IQ) a comme rôle de stimuler l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et les exportations ainsi que de faire croître l'investissement local et étranger dans toutes les régions du Québec. IQ offre aux entreprises de toutes tailles un accompagnement personnalisé, une expertise technologique et des solutions financières flexibles à toutes les étapes de leur croissance.

Lien connexe :

Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère de l'Économie et de l'Innovation, inscrivez-vous au fil RSS approprié au www.economie.gouv.qc.ca/rss.

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

Twitter : twitter.com/economie_quebec

Facebook : www.facebook.com/EconomieQc

LinkedIn : www.linkedin.com/company/économie-québec/

YouTube : www.youtube.com/user/MDEIEQuebec

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation

Renseignements: Sources : Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 418 691-5650; Laurence Voyzelle, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Tél. : 418 380-2525; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5698, poste 4868, Cell. : 418 559-0710; Isabelle Fontaine, Directrice principale - Médias et affaires gouvernementales, Investissement Québec, Tél. : 514 876-9359

Liens connexes

http://www.economie.gouv.qc.ca