Pandémie de la COVID-19 - Nouvelle prolongation des mesures d'assouplissement touchant les programmes d'assistance sociale et de mesures en emploi

QUÉBEC, le 10 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, en partenariat avec Revenu Québec, annonce avoir corrigé la situation entourant le transfert électronique automatique et confirme la prolongation des mesures d'assouplissement touchant les programmes d'assistance sociale et les mesures en emploi, et ce jusqu'au 30 juin 2021.

Le Ministère et Revenu Québec sont sensibles aux difficultés vécues par les Québécoises et les Québécois dans le contexte de la pandémie. Depuis le début, ils assurent une vigie étroite de ses effets sur les personnes en situation de pauvreté et d'exclusion sociale. En outre, comme cette situation est en constante évolution, le Ministère s'adapte afin de mieux soutenir ses clientèles, notamment les personnes et les familles les plus démunies.

Considérant la situation actuelle, la prolongation des mesures d'assouplissement s'avère nécessaire pour favoriser la sécurité financière des prestataires des programmes d'assistance sociale et réduire les contacts en personne, notamment avec le personnel du réseau de la santé et des services sociaux.

La prolongation de la période de suspension des retenues sur les prestations d'assistance sociale et d'emploi vise les personnes qui bénéficient d'un programme du Ministère. À noter que, pour les prestataires des programmes d'assistance sociale, les retenues sur le crédit d'impôt pour solidarité, visant à rembourser une dette envers l'assistance sociale, seront aussi suspendues durant cette période.

La prolongation s'applique également aux dispositions concernant les contraintes temporaires et sévères à l'emploi venant à échéance d'ici le 30 juin 2021.

De plus, la non-comptabilisation des sommes reçues sous forme de dons pécuniaires au-dessus de l'exclusion prévue de 100 $ par mois est aussi prolongée jusqu'au 30 juin 2021. Il en va de même pour différents assouplissements administratifs permettant d'alléger les démarches des prestataires.

