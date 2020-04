Pandémie de la COVID-19 - Le Québec est prêt à faire face à la vague des prochaines semaines, assure François Legault

QUÉBEC, le 1er avril 2020 /CNW Telbec/ - « Le mois d'avril s'annonce crucial dans notre bataille contre le coronavirus », a insisté le premier ministre du Québec, François Legault, lors de son point de presse quotidien. Avec 4 611 cas confirmés de contagion à la COVID‑19, 33 décès et 307 personnes hospitalisées, dont 82 aux soins intensifs - aucune augmentation en 24 h -, la situation au Québec est sous contrôle et telle qu'elle a été anticipée.

Les efforts des dernières semaines ont permis au Québec de gagner un temps précieux et de se préparer à ce qui s'en vient. En effet, M. Legault a rappelé que plus de 6 000 lits ont été libérés dans le réseau de la santé pour faire de la place aux personnes atteintes du coronavirus et qui risquent d'être hospitalisées. De plus, le Québec est l'un des premiers États en Amérique du Nord à avoir fermé toutes les entreprises et tous les commerces qui ne sont pas essentiels, et l'un des endroits au monde qui, par habitant, a fait le plus de tests pour dépister rapidement les cas.

Le premier ministre a ajouté qu'au cours des prochains jours, le gouvernement dévoilera un scénario, le plus probable, concernant la progression du virus.

Équipements pour une semaine

Concernant le matériel de protection du personnel médical, plusieurs commandes sont arrivées hier et la situation s'améliore. « Aujourd'hui, le réseau dispose d'assez d'équipements pour une semaine », a assuré François Legault.

Dans les prochaines semaines, des entreprises québécoises seront même en mesure de fabriquer et de fournir du matériel.

Protéger nos aînés

Le premier ministre ne s'en est pas caché : la situation dans les résidences et centres pour personnes âgées est sérieuse. Il rappelle que nos aînés sont très vulnérables au virus et qu'il faut respecter plus que jamais les directives. « Quand on vous dit de ne pas faire de visites dans les résidences de personnes âgées, c'est sérieux. C'est une question de vie ou de mort », a résumé M. Legault.

Le gouvernement du Québec entend d'ailleurs offrir au personnel de résidences qui peuvent le faire de loger à l'hôtel pour éviter les risques de contagion à la maison.

Nouveaux contrôles routiers

Depuis ce matin, de nouveaux contrôles routiers pour limiter les déplacements d'une région à l'autre ont été ajoutés par la Sureté du Québec, notamment dans le nord de Lanaudière, des Laurentides, de la Mauricie et de l'Outaouais. Ils ont été établis pour protéger davantage de régions qui sont actuellement moins infectées. François Legault a réitéré que les déplacements non essentiels ne sont plus tolérés.

Le premier ministre en a profité pour lancer un avertissement aux personnes qui se rassemblent encore dans des endroits publics et aux entreprises et commerçants non essentiels toujours ouverts. « C'est illégal, mais c'est surtout irresponsable. Il y a des vies qui sont en jeu », a-t-il rappelé.

Merci aux conjointes et aux conjoints des travailleurs essentiels

M. Legault a réservé ses remerciements du jour à toutes les conjointes et à tous les conjoints qui soutiennent nos anges gardiens, tous les parents qui s'occupent de la maison pendant que l'autre donne des services essentiels aux Québécois.

« Merci de maintenir un peu de stabilité, un peu de normalité dans cette crise. Merci de soutenir vos conjoints et conjointes, de leur offrir du réconfort et de leur donner la force de servir les Québécois », leur a témoigné le premier ministre.

Citation :

« Nous avons été l'un des premiers États en Amérique du Nord à fermer toutes les entreprises et tous les commerces qui ne sont pas essentiels. Nous sommes l'un des endroits au monde qui, par habitant, a fait le plus de tests pour identifier rapidement les cas. Nous avons aussi libéré plus de 6 000 lits dans le réseau. Avec toutes ces mesures, on parvient à limiter la propagation du virus. Jusqu'à présent, le Québec a agi très tôt, mais il ne faut pas relâcher. Malheureusement, ce sont les personnes âgées qui sont les plus vulnérables. Il faut respecter les directives. Si tout le monde, absolument tout le monde, les respecte, on va sauver des centaines de vies. »

François Legault, premier ministre du Québec

Faits saillants :

En date du mardi 31 mars 2020, à 21 h, il y a au Québec 4 611 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19. Il y a actuellement 5 770 personnes qui sont testées et dont les résultats sont en attente. Aussi, 65 082 personnes ont été testées et ont reçu un résultat négatif.

Actuellement, 307 personnes sont hospitalisées, dont 82 personnes aux soins intensifs.

Le bilan des décès s'élève à 33 au Québec.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur le coronavirus, la population est invitée à consulter le site Québec.ca/coronavirus.

Il est possible d'obtenir de l'information en utilisant la ligne coronavirus selon l'indicatif régional de votre localité :

418 644-4545



450 644-4545



514 644-4545



819 644-4545



1 877 644-4545 (sans frais)

Pour être à l'affût des mises à jour des données, suivez le compte Twitter du ministère de la Santé et des Services sociaux : https://twitter.com/sante_qc (@sante_qc).

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: Ewan Sauves, Attaché de presse, Cabinet du premier ministre, 514 585-4451, [email protected]

Liens connexes

https://www.quebec.ca/premier-ministre/