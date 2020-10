QUÉBEC, le 13 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, et le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, ont annoncé aujourd'hui des changements quant aux paliers d'alertes régionales.

Ainsi, avec la Santé publique, il a convenu que :

Tous les secteurs de la région sociosanitaire de la Montérégie passent au palier rouge ;

Dans la région sociosanitaire de la Capitale-Nationale, les MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est, qui étaient les seuls secteurs toujours au palier orange, passent au palier rouge ;

Dans la région sociosanitaire du Centre-du-Québec, les MRC d' Arthabaska et de l'Érable passent au palier rouge ;

et de l'Érable passent au palier rouge ; La région sociosanitaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean passe au palier orange.

Les mesures associées au changement de zones, comme la fermeture des bars et des restaurants pour les régions en rouge, entreront en vigueur le jeudi 15 octobre, soit dans la nuit de mercredi à jeudi. Celles concernant le milieu scolaire et sportif entreront en vigueur le lundi 19 octobre.

Les mesures applicables sont en ligne à l'adresse : Québec.ca/zonerouge.

La prudence est de mise

Le premier ministre a indiqué voir d'un bon œil la stabilisation du nombre de nouveau cas au cours des derniers jours. Les actions prises au cours des dernières semaines semblent donner des résultats. M. Legault a toutefois invité les Québécois à demeurer prudents et à ne pas relâcher leurs efforts. Il a particulièrement rappelé que les rassemblements intérieurs, dans des espaces restreints, sont à proscrire, puisqu'ils demeurent à ce jour la source de la majorité des éclosions.

C'est en réduisant nos contacts, collectivement, qu'on parviendra à casser la deuxième vague et, par le fait même, ralentir la propagation du virus.

Citations :

« La chose la plus importante à faire, c'est de réduire les rassemblements à l'intérieur. On va devoir vivre avec le virus pendant encore plusieurs mois, donc il faut continuer de faire des sacrifices, et ce, pour trois bonnes raisons : d'abord, pour sauver la vie des personnes âgées ; ensuite, pour pouvoir garder nos jeunes à l'école ; finalement, pour limiter la pression sur notre système de santé et le personnel soignant. Il n'y a pas de recette magique. Nous avons tous un rôle à jouer. On compte sur tous les Québécois ! »

François Legault, premier ministre du Québec

« Les données des derniers jours sont encourageantes et démontrent que les mesures mises en place fonctionnent, mais surtout, que les efforts de tous commencent à se faire sentir concrètement. Plusieurs régions passent entièrement au palier rouge aujourd'hui, car nous devons protéger ces efforts et limiter les risques de transmission du virus entre les différentes régions. Nous mettons toutes les chances de notre côté pour diminuer la circulation du virus autant que possible d'ici la fin du mois d'octobre. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

