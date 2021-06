Pandémie de la COVID-19 - Le gouvernement du Québec présente le bilan de la dernière journée

QUÉBEC, le 25 juin 2021 /CNW Telbec/ - Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de :

88 nouveaux cas, pour un total de 374 406 personnes infectées;

362 130 personnes rétablies;

Aucun nouveau décès - pour un total de 11 202.

135 hospitalisations, soit une diminution de 8 par rapport à la veille;

40 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation de 2 par rapport à la veille;

20 320 prélèvements réalisés le 23 juin.

Vaccination

68 155 doses administrées s'ajoutent, soit 65 578 dans les dernières 24 heures et 2 577 avant le 24 juin, pour un total de 7 761 010 doses administrées au Québec. Hors Québec, ce sont 20 340 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 7 781 350 doses reçues par les Québécois.

9 348 479 doses reçues au total.

74 880 doses de Pfizer et 556 766 doses de Moderna sont toujours attendues cette semaine.

Rappelons que les communiqués présentant les données quotidiennes ne seront plus diffusés les samedis et les dimanches, ni les jours fériés. Les données complètes du jour seront à nouveau diffusées au retour de ces journées, avec récapitulatif pour les journées de vendredi et samedi, à l'exception des données d'hospitalisation et de soins intensifs.

Tableau synthèse de l'évolution des données1

Date Cas confirmés Décès2 Hospitalisations Hospitalisations aux soins intensifs Prélèvements

réalisés Doses de vaccin administrées3 18 juin 160 0 178 (+3) 39 17 300 91 873 19 juin 103 2 170 (-8) 39 16 307 72 166 20 juin 90 2 168 (-2) 39 16 367 57 508 21 juin 84 2 161 (-7) 40 (+1) 22 162 85 074 22 juin 127 1 161 40 20 632 98 736 23 juin 96 0 143 (-18) 38 (-2) 20 320 117 934 24 juin 88 0 135 (-8) 40 (+2) ND 65 578

1 Prendre note que la majorité des données sont présentées en fonction de leur jour de saisie. Elles sont extraites à 16 h à la date indiquée et couvrent les 24 heures précédentes. Toutefois, la disponibilité des données sur les prélèvements comporte un délai de 24 heures supplémentaires. Celles-ci correspondent au nombre de prélèvements réalisés à la date indiquée.

2 Il est à noter également que les données antérieures à celles des 24 dernières heures présentées dans la colonne des décès ont été ajustées en fonction des dates réelles de décès, ce qui explique la variation de certaines données par rapport à celles présentées dans les précédents communiqués. Le bilan quotidien des décès est influencé par le temps requis pour la déclaration de décès par le médecin, la période nécessaire pour mener l'enquête attestant que le décès est bien attribuable à la COVID-19 et la saisie dans le système.

3 Soulignons que le nombre de doses administrées peut être sujet à un réajustement quotidien pour les jours précédents, en raison d'un rattrapage dû à un retard dans la saisie de données.

Rappel des consignes :

Pour limiter autant que possible la propagation du coronavirus, il est important de suivre les mesures de prévention de base telles que le lavage des mains, la distanciation physique, le port du couvre-visage et le respect des consignes en vigueur dans sa région.

Rappelons qu'en cas de symptômes, il est toujours essentiel de s'isoler et de consulter l'un des guides autosoins ou d'appeler au 1 877 644-4545 (ou à l'indicatif téléphonique correspondant à la région concernée) pour connaître les mesures à prendre.

