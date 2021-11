QUÉBEC, le 26 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de :

1 037 nouveaux cas, pour un total de 444 585 personnes infectées*;

Aucun nouveau décès, pour un total de 11 571 décès;

206 hospitalisations, soit une diminution de 4 par rapport à la veille;

13 nouvelles entrées,



17 nouvelles sorties;

43 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de 2 par rapport à la veille;

2 nouvelles entrées,



4 nouvelles sorties;

32 539 prélèvements réalisés le 24 novembre.

* 1 302 cas s'ajoutent au total de personnes infectées depuis le début de la pandémie. Il s'agit d'un rattrapage dans la saisie des cas dans la région de Montréal. Ce rattrapage s'étend sur plusieurs mois, le plus ancien cas remontant au 19 mars 2020 et le plus récent, à novembre 2021.

Vaccination

19 463 doses administrées s'ajoutent, soit 19 266 dans les dernières 24 heures et 197 avant le 25 novembre, pour un total de 13 521 416 doses administrées au Québec. Hors Québec, ce sont 231 108 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 13 752 524 doses reçues par les Québécois.

Pour suivre l'évolution des données de manière quotidienne, veuillez consulter les données ouvertes ou le site de l'INSPQ au https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/organization/msss ou au https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees. Soulignons que les nombres de cas, de décès et de doses administrées, notamment, peuvent être sujets à un réajustement quotidien pour les jours précédents, en raison d'un rattrapage dû à un retard dans la saisie de données.

Rappel des consignes :

Pour limiter autant que possible la propagation du coronavirus, il est important de suivre les mesures de prévention de base telles que le lavage des mains, la distanciation physique, le port du couvre-visage et le respect des consignes en vigueur dans sa région.

Rappelons qu'en cas de symptômes, il est toujours essentiel de s'isoler et de consulter l'un des guides autosoins ou d'appeler au 1 877 644-4545 (ou à l'indicatif téléphonique correspondant à la région concernée) pour connaître les mesures à prendre.

Liens connexes :

SOURCE Ministère de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Relations avec les médias, Ministère de la Santé et des Services sociaux, 418 266-8914, [email protected]

Liens connexes

https://www.msss.gouv.qc.ca/