QUÉBEC, le 9 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 728 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 156 468. Elles font également état de 37 nouveaux décès, mais le nombre total de décès s'élève à 7 349 en raison du retrait de 1 décès pour lequel l'enquête a démontré qu'il n'était pas attribuable à la COVID-19. De ces 37 décès, 7 sont survenus dans les 24 dernières heures, 24 sont survenus entre le 2 et le 7 décembre, 5 sont survenus avant le 2 décembre et 1 est survenu à une date inconnue. Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 9 par rapport à la veille, avec un cumul de 844. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 7, pour un total de 121. Les prélèvements réalisés le 7 décembre s'élèvent à 30 024, pour un total de 4 163 659.

Tableau synthèse de l'évolution des données1

Date Cas confirmés Décès2 Hospitalisations Hospitalisations aux soins intensifs Prélèvements réalisés 2 décembre 1 470 29 737 (-3) 99 35 111 3 décembre 1 345 33 761 (+24) 97 (-2) 35 391 4 décembre 2 031 25 754 (-7) 96 (-1) 31 917 5 décembre 1 691 29 778 (+24) 102 (+6) 27 000 6 décembre 1 577 23 818 (+40) 105 (+3) 25 008 7 décembre 1 564 27 835 (+17) 114 (+9) 30 024 8 décembre 1 728 7 844 (+9) 121 (+7) ND

1 Prendre note que la majorité des données sont présentées en fonction de leur jour de saisie. Elles sont extraites à 16 h à la date indiquée et couvrent les 24 heures précédentes. Toutefois, la disponibilité des données sur les prélèvements comporte un délai de 24 heures supplémentaires et celles-ci correspondent au nombre de prélèvements réalisés à la date indiquée.

2 Il est à noter également que les données antérieures à celles des 24 dernières heures présentées dans la colonne des décès ont été ajustées en fonction des dates réelles de décès, ce qui explique la variation de certaines données par rapport à celles présentées dans les précédents communiqués. Le bilan quotidien des décès est influencé par le temps requis pour la déclaration de décès par le médecin, la période nécessaire pour mener l'enquête attestant que le décès est bien attribuable à la COVID-19 et la saisie au système.

Rappel des consignes :

Pour limiter autant que possible la propagation du coronavirus, les mesures suivantes sont toujours recommandées :

se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon, durant 20 secondes, particulièrement lorsqu'on arrive de l'extérieur;

se désinfecter les mains avec une solution à base d'alcool si l'on n'a pas accès à de l'eau ni à du savon;

respecter les règles concernant les rassemblements privés et les activités dans un endroit public selon le niveau d'alerte en vigueur dans sa région;

limiter autant que possible ses déplacements.

Notons que le port du couvre-visage est dorénavant obligatoire pour les personnes de 10 ans et plus, dans la plupart des lieux publics fermés ou partiellement couverts ainsi que dans les transports en commun.

S'il y a apparition de symptômes, il est toujours essentiel :

de s'isoler;

de tousser à l'intérieur de son coude;

de jeter ses mouchoirs immédiatement après leur utilisation et de se laver les mains par la suite;

de consulter l'un des guides autosoins ou d'appeler la ligne 1 877 644-4545 (ou le numéro correspondant à la région concernée) pour connaître les mesures à prendre.

