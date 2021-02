QUÉBEC, le 7 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 081 nouveaux cas pour la journée d'hier, pour un nombre total de 270 058 personnes infectées. Parmi celles-ci, 248 112 sont rétablies. Elles font également état de 32 nouveaux décès, mais le nombre total de décès s'élève à 10 031. De ces 32 décès, 6 sont survenus dans les 24 dernières heures, 23 entre le 31 janvier et le 5 février, 2 avant le 31 janvier et 1 à une date inconnue. Le nombre total d'hospitalisations a diminué de 19 par rapport à la veille, avec un cumul de 963. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 1, pour un total actuel de 158. Les prélèvements réalisés le 5 février s'élèvent à 35 652, pour un total de 6 088 912. Finalement, 2 033 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d'hier, pour un total de 256 550. Jusqu'à maintenant, 294 825 ont été reçues.

Tableau synthèse de l'évolution des données1

Date Cas

confirmés Décès2 Hospitalisations Hospitalisations

aux soins intensifs Prélèvements

réalisés Doses de vaccin

administrées3 31 janvier 890 34 1 144 (+8) 183 (-8) 20 579 761 1er février 1 053 22 1 110 (-34) 178 (-5) 28 998 376 2 février 1 053 26 1 106 (-4) 177 (-1) 31 095 628 3 février 1 093 33 1 070 (-36) 175 (-2) 31 482 2 837 4 février 1 101 26 1 040 (-30) 168 (-7) 33 710 4 960 5 février 1 204 23 982 (-58) 159 (-9) 35 652 4 980 6 février 1081 6 963 (-19) 158 (-1) ND 2 033

1 Prendre note que la majorité des données sont présentées en fonction de leur jour de saisie. Elles sont extraites à 16 h à la date indiquée et couvrent les 24 heures précédentes. Toutefois, la disponibilité des données sur les prélèvements comporte un délai de 24 heures supplémentaires. Celles-ci correspondent au nombre de prélèvements réalisés à la date indiquée.

2 Il est à noter également que les données antérieures à celles des 24 dernières heures présentées dans la colonne des décès ont été ajustées en fonction des dates réelles de décès, ce qui explique la variation de certaines données par rapport à celles présentées dans les précédents communiqués. Le bilan quotidien des décès est influencé par le temps requis pour la déclaration de décès par le médecin, la période nécessaire pour mener l'enquête attestant que le décès est bien attribuable à la COVID-19 et la saisie dans le système.

3 Soulignons que le nombre de doses administrées peut être sujet à un réajustement quotidien pour les jours précédents, en raison d'un rattrapage dû à un retard dans la saisie de données.

Rappel des consignes :

Pour limiter autant que possible la propagation du coronavirus, les mesures suivantes sont toujours recommandées :

se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon, durant 20 secondes, particulièrement lorsqu'on arrive de l'extérieur;

se désinfecter les mains avec une solution à base d'alcool si l'on n'a pas accès à de l'eau ni à du savon;

porter un couvre-visage dans la plupart des lieux publics fermés ou partiellement couverts ainsi que dans les transports en commun;

respecter les consignes en vigueur dans sa région.

S'il y a apparition de symptômes, il est toujours essentiel :

de s'isoler;

de tousser à l'intérieur de son coude;

de jeter ses mouchoirs immédiatement après leur utilisation et de se laver les mains par la suite;

de consulter l'un des guides autosoins ou d'appeler au 1 877 644-4545 (ou au numéro correspondant à la région concernée) pour connaître les mesures à prendre.

