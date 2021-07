QUÉBEC, le 7 juillet 2021 /CNW Telbec/ - Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 h, au Québec, font état de :

103 nouveaux cas, pour un total de 375 365 personnes infectées;

363 415 personnes rétablies;

1 nouveau décès - pour un total de 11 219 décès - soit :

1 décès dans les 24 dernières heures,

103 hospitalisations, soit une augmentation de 1 par rapport à la veille;

25 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de 2 par rapport à la veille;

17 226 prélèvements réalisés le 5 juillet.

Vaccination

106 467 doses administrées s'ajoutent, soit 104 751 dans les dernières 24 heures et 1716 avant le 6 juillet, pour un total de 8 964 394 doses administrées au Québec. Hors Québec, ce sont 25 327 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 8 989 721 doses reçues par les Québécois.

11 311 605 doses reçues au total.

les 18 720 doses restantes des 203 580 doses de Pfizer attendues cette semaine ont été reçues hier, ce qui complète la livraison.

Veuillez prendre note qu'à compter de lundi prochain, le tableau synthèse sera retiré du communiqué bilan. Cependant, un tableau sommaire sera publié les lundis et au retour des congés fériés, et ce, pour présenter spécifiquement les données des jours précédents. Toutefois, ceux et celles qui souhaiteraient suivre l'évolution des données de manière quotidienne pourront le faire en consultant les données ouvertes ou le site de l'INSPQ au https://www.donneesquebec.ca/ ou au https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees.

Tableau synthèse de l'évolution des données1

Date Cas confirmés Décès2 Hospitalisations Hospitalisations aux

soins intensifs Prélèvements

réalisés Doses de vaccin

administrées3 30 juin 93 0 113 (-4) 34 (-1) 17 464 125 849 1er juillet 69 1 110 (-3) 34 13 582 92 014 2 juillet 72 1 ND ND 13 972 106 941 3 juillet 55 0 ND ND 12 171 83 068 4 juillet 49 0 102 (- 8 depuis le 1er juillet) 27 (-7 depuis le 1er juillet) 11 843 72 008 5 juillet 67 0 102 27 17 226 97 311 6 juillet 103 1 103 (+1) 25 (-2) ND 104 751

1 Prendre note que la majorité des données sont présentées en fonction de leur jour de saisie. Elles sont extraites à 16 h à la date indiquée et couvrent les 24 heures précédentes. Toutefois, la disponibilité des données sur les prélèvements comporte un délai de 24 heures supplémentaires. Celles-ci correspondent au nombre de prélèvements réalisés à la date indiquée.

2 Il est à noter également que les données antérieures à celles des 24 dernières heures présentées dans la colonne des décès ont été ajustées en fonction des dates réelles de décès, ce qui explique la variation de certaines données par rapport à celles présentées dans les précédents communiqués. Le bilan quotidien des décès est influencé par le temps requis pour la déclaration de décès par le médecin, la période nécessaire pour mener l'enquête attestant que le décès est bien attribuable à la COVID-19 et la saisie dans le système.

3 Soulignons que le nombre de doses administrées peut être sujet à un réajustement quotidien pour les jours précédents, en raison d'un rattrapage dû à un retard dans la saisie de données.

Rappel des consignes :

Pour limiter autant que possible la propagation du coronavirus, il est important de suivre les mesures de prévention de base telles que le lavage des mains, la distanciation physique, le port du couvre-visage et le respect des consignes en vigueur dans sa région.

Rappelons qu'en cas de symptômes, il est toujours essentiel de s'isoler et de consulter l'un des guides autosoins ou d'appeler au 1 877 644-4545 (ou à l'indicatif téléphonique correspondant à la région concernée) pour connaître les mesures à prendre.

