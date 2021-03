Pandémie de la COVID-19 - Le couvre-feu repoussé à 21 h 30 en zone rouge dès demain

QUÉBEC, le 16 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, a annoncé qu'en raison du passage à l'heure avancée et compte tenu de la situation épidémiologique qui demeure stable, dès demain , le couvre-feu dans les régions se trouvant au palier d'alerte maximale (rouge) sera repoussé. Il sera désormais en vigueur de 21 h 30 à 5 h. Notons que dans les régions se trouvant au palier d'alerte orange, les heures du couvre-feu demeurent les mêmes, soit de 21 h 30 à 5 h.

Le premier ministre a annoncé par la même occasion qu'au palier orange, les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire pourront reprendre les cours en présence à temps plein dès le 22 mars prochain . « Tous les jeunes en zone orange vont pouvoir aller à l'école tous les jours. C'est une excellente nouvelle pour nos enfants », s'est réjoui le premier ministre.

Également, à compter du 26 mars , les salles de spectacle des secteurs au palier rouge pourront ouvrir selon les mêmes conditions que celles en vigueur pour les cinémas situés en zone rouge.

Trois régions en zone jaune

À compter du 26 mars prochain, trois régions passeront en zone jaune :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Côte-Nord

Nord-du-Québec

Des assouplissements supplémentaires s'appliqueront aux régions qui passent au palier jaune, notamment :

Le couvre-feu sera levé ;

Des rassemblements seront permis dans les domiciles et sur les terrains privés, mais limités aux occupants de deux résidences ;

Les occupants d'au plus deux résidences privées pourront partager une table dans les restaurants ;

La capacité d'accueil des lieux de culte sera rehaussée à 250 personnes au maximum (sauf pour les funérailles et les mariages, qui pourront accueillir un maximum de 50 personnes) ;

Dans les cinémas et les salles de spectacle, le couvre-visage demeurera obligatoire, mais pourra être retiré une fois que les personnes seront assises ;

Le télétravail ne sera plus obligatoire, mais demeurera recommandé ;

De nouveaux assouplissements relatifs aux activités sportives et récréatives seront appliqués (les détails seront communiqués ultérieurement cette semaine) ;

Les bars et microbrasseries rouvriront, en respectant plusieurs conditions (les détails seront communiqués ultérieurement cette semaine) ;

Certains lieux de loisirs ou touristiques actuellement fermés rouvriront également dans le respect des mesures et de la distanciation (les détails seront communiqués ultérieurement cette semaine).

Le port obligatoire du couvre-visage dans les lieux publics intérieurs demeure en vigueur pour les personnes de 10 ans et plus. Les mesures de protection, comme le lavage des mains et la distanciation de 2 mètres, doivent également être maintenues en toutes circonstances.

La vaccination progresse, mais la prudence est toujours de mise

La vaccination progresse bien au Québec. On prévoit que d'ici la fin du mois d'avril, nous aurons vacciné toutes les personnes de 65 ans et plus. Compte tenu du fait que 80 % des patients hospitalisés en raison de la COVID-19 ont 65 ans et plus, l'atteinte de ce seuil aura des retombées importantes sur notre capacité hospitalière. « Je veux aussi ajouter que les trois vaccins qu'on utilise sont tous efficaces, tous sécuritaires », a tenu à spécifier le premier ministre, invitant les gens à se faire vacciner aussitôt que le vaccin est accessible pour leur groupe d'âge.

De plus, le gouvernement prévoit que tous les Québécois qui veulent se faire vacciner pourront obtenir une première dose avant la fête nationale, le 24 juin prochain. « Ça veut dire qu'on va avoir un bel été ! C'est encourageant, mais c'est conditionnel à ce qu'on fasse encore attention pour quelques semaines », a déclaré le premier ministre. Rappelons qu'il faut compter de trois à quatre semaines pour que le vaccin soit pleinement efficace après avoir été administré.

Le gouvernement a aussi annoncé une modification à sa stratégie de vaccination. Les personnes ayant un handicap physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme et vivant dans les RI-RTF pourront être vaccinées en priorité. Il en va de même pour les personnes lourdement handicapées, qui le seront à domicile.

Enfin, bien qu'il ne semble pas y avoir de remontée marquée des cas associée à la semaine de relâche, la situation relative aux variants nous commande de demeurer vigilants. Rappelons que les variants sont reconnus comme étant plus transmissibles et potentiellement plus virulents, et qu'ils requièrent une très grande prudence. Il est donc nécessaire de continuer d'agir avec précaution et de respecter toutes les consignes sanitaires.

Citations :

« Chaque personne qui est vaccinée nous rapproche de la ligne d'arrivée. On s'approche du but. Il faut s'accrocher. Il faut résister à la tentation des petites exceptions, car, pour la COVID, il n'y a pas de petite exception. Le virus s'attaque à tout le monde de la même façon et il profite de nos moments de faiblesse pour contaminer ceux qu'on aime. On est en voie de se débarrasser du virus dans les prochaines semaines, des prochains mois. Restons forts. Continuons de nous protéger en tout temps. Ensemble, on va gagner contre le virus. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Le changement de palier dans les régions de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec est le résultat des efforts de la population. Dans plusieurs régions, la situation continue de s'améliorer. Toutefois, même si la vie reprend son cours, on ne répétera jamais assez qu'il faut continuer de faire preuve de vigilance afin de ne pas miner tous les efforts des derniers mois. La vaccination s'accélère, mais en attendant qu'une bonne partie de la population soit immunisée contre le virus, il ne faut pas baisser la garde. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

