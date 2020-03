Pandémie de la COVID-19 - « La plus grande bataille de notre vie ! » - François Legault

QUÉBEC, le 25 mars 2020 /CNW Telbec/ - « Les Québécois forment une armée de 8 millions et demi pour combattre le virus. Nous sommes en train de livrer la plus grande bataille collective de notre vie. Dans 50 ans, nos enfants raconteront comment le peuple québécois était uni et comment, ensemble, on a gagné la bataille de notre vie ! »

Le premier ministre du Québec, François Legault, y est allé d'un message d'espoir, mercredi, alors que deux décès supplémentaires liés au coronavirus sont survenus au cours des 24 dernières heures, portant le bilan total des décès à six. M. Legault a offert, au nom du gouvernement du Québec, ses sincères condoléances aux familles et aux proches de ces personnes.

François Legault a rappelé que la partie est loin d'être gagnée et qu'il est essentiel que tous gardent leurs bonnes habitudes.

Avertissement aux « snowbirds » : vous devez vous isoler

Le premier ministre a profité de son point de presse quotidien pour lancer un avertissement à tous les « snowbirds » qui arrivent de Floride ou d'ailleurs à l'étranger : « Vous devez vous isoler pour 14 jours. C'est très sérieux. Vous êtes à risque et vous risquez de propager le virus. C'est très important de ne pas sortir de la maison », a déclaré le premier ministre.

Appel aux propriétaires de logements à être conciliants pour le paiement du loyer du mois d'avril

M. Legault a également demandé aux propriétaires de logements locatifs d'être conciliants et de faire preuve de patience pour le paiement du loyer. Plusieurs Québécois sont inquiets financièrement après avoir perdu leur emploi et leur source de revenus dans les derniers jours. « Notre priorité, c'est de s'assurer que tout le monde soit capable de manger et de se loger », a indiqué le premier ministre.

1 339 cas confirmés

Le premier ministre a dressé le plus récent bilan des cas de contamination à la COVID‑19 confirmés. En date du 24 mars 2020, à 21 h, 1 339 personnes étaient infectées au Québec. On dénombrait 78 hospitalisations, dont 35 personnes aux soins intensifs. « Bien qu'on déplore deux décès supplémentaires, le nombre relativement faible d'hospitalisations et de cas aux soins intensifs est encourageant », a indiqué François Legault, qui demande toutefois aux Québécois de ne pas baisser les bras et de continuer à suivre attentivement les consignes de la santé publique.

Protéger nos anges gardiens

Depuis quelques jours, le nombre de tests administrés est à la hausse. Le réseau de la santé continue d'être mobilisé et de se préparer à tous les scénarios. M. Legault a précisé que toutes les précautions sont prises pour protéger le personnel de la santé. « Des ajustements doivent être faits pour la distribution du matériel entre les établissements de santé, mais le réseau dispose de tout l'équipement de protection nécessaire », a assuré le premier ministre.

Prendre soin des plus vulnérables

M. Legault a tenu à saluer tous les Québécois qui ont décidé d'aider les groupes communautaires et les banques alimentaires. Il a assuré que le gouvernement du Québec s'occupe des sans-abri et que des mesures sont prises pour que ces personnes plus vulnérables soient installées dans d'autres endroits sécuritaires.

Finalement, le premier ministre a adressé un merci spécial à tout le personnel qui nettoie et désinfecte nos établissements de santé et aussi tous les autres lieux. Leur tâche est plus importante que jamais et ces travailleurs font eux aussi partie de cette bataille contre le virus.

Citation :

« De plus en plus de personnes respectent les consignes, aident nos personnes vulnérables. Je suis tellement fier de la solidarité des Québécois. Mais il faut continuer. Il y a encore une période difficile à passer, mais ensuite, ça va bien aller. Nous sommes une armée de 8 millions et demi pour combattre le virus. Nous sommes en train de livrer la plus grande bataille collective de nos vies. C'est un combat pacifique, mais vital. Dans 10, 20, 50 ans, nos enfants vont raconter comment le peuple québécois était uni et comment, ensemble, nous avons gagné la bataille de notre vie. »

François Legault, premier ministre du Québec

Faits saillants :

En date du mardi 24 mars 2020, à 21 h, il y a au Québec 1339 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19. Il y a actuellement 2 998 personnes qui sont testées et dont les résultats sont en attente. Aussi, 26 634 personnes ont été testées et ont reçu un résultat négatif.

Actuellement, 78 personnes sont hospitalisées, dont 35 personnes aux soins intensifs.

Le bilan des décès s'élève à 6 au Québec.

