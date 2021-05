Pandémie de la COVID-19 - La majorité des régions du Québec en zone orange à partir du 31 mai

QUÉBEC, le 25 mai 2021 /CNW Telbec/ - Signe que la situation épidémiologique continue de s'améliorer, le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé aujourd'hui plusieurs changements de paliers qui entreront en vigueur dès le lundi 31 mai à 00 h 01. « Bravo à tous, jeunes et moins jeunes, pour votre solidarité. Je suis vraiment fier des Québécois. Grâce à vous, le plan de déconfinement peut commencer. Un plan prudent et que nous appliquerons graduellement », a déclaré le premier ministre.

Ainsi, les régions entières de la Capitale-Nationale, des Laurentides, de Lanaudière, de la Montérégie et de l'Outaouais passeront du palier d'alerte maximale (rouge) au palier d'alerte (orange).

Les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Chaudière-Appalaches et de l'Estrie passeront également au palier orange, sauf pour certains secteurs précis qui demeureront au palier rouge.

Ainsi, les mesures en zone rouge continueront d'être appliquées au Bas-Saint-Laurent, dans les territoires des MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup, de Témiscouata et des Basques. En Estrie, la MRC du Granit restera au palier rouge. Finalement, dans la Chaudière-Appalaches, les MRC de Beauce-Sartigan, de L'Islet, de Montmagny et de Robert-Cliche demeureront au rouge. « Néanmoins, dans les zones qui restent rouges, la situation s'améliore. Et si la tendance se maintient, tout le monde pourra passer au orange dès le lundi 7 juin », a tenu à préciser le premier ministre.

Parmi les mesures en vigueur en zone orange, mentionnons notamment :

la réouverture des restaurants (maximum de deux personnes par table, accompagnées, s'il y a lieu, de leurs enfants d'âge mineur, ou des occupants d'une même résidence privée par table);

le retour en classe à temps plein pour les élèves de 3 e , 4 e et 5 e secondaire;

, 4 et 5 secondaire; un maximum de 100 personnes dans les lieux de culte (à l'exception des mariages et des funérailles qui sont limités à 25 personnes).

Citations :

« Nous visons à ce que tous les groupes d'âge soient vaccinés dans une proportion de plus de 75 %. Maintenant, j'ai besoin de vous autres, les jeunes. J'ai besoin de votre solidarité pour que le Québec continue de gagner! On est tous dans la même équipe. Go les jeunes, il faut prendre votre rendez-vous! »

François Legault, premier ministre du Québec

« L'un des premiers objectifs de notre plan de déconfinement est que la plupart des régions soient revenues au palier orange le 31 mai. Grâce à la collaboration de la population, cet objectif sera atteint. La situation continue d'être suivie de près dans l'ensemble des régions. Si les efforts se maintiennent, d'autres régions ou secteurs pourraient passer au palier orange sous peu. La couverture vaccinale est également un facteur important; c'est pourquoi j'invite les personnes qui n'ont pas encore pris leur rendez-vous pour leur première dose à le faire dès que possible. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Rappelons que, dès le 28 mai, des allègements s'appliqueront dans l'ensemble des régions du Québec :

le couvre-feu sera levé;

les rassemblements seront permis sur les terrains privés extérieurs (maximum de 8 personnes de résidences différentes ou occupants de 2 résidences, avec distanciation);

les terrasses extérieures des restaurants pourront de nouveau accueillir la clientèle (en zones rouge et orange : deux personnes avec enfants mineurs ou occupants d'une même résidence; en zone jaune, occupants de deux résidences);

les déplacements entre les régions seront permis;

les grandes salles et les stades extérieurs pourront accueillir un maximum de 2 500 personnes en plusieurs zones indépendantes de 250 personnes avec réservations obligatoires, ainsi que des entrées, des sorties et des installations sanitaires distinctes pour chaque zone. D'autres mesures, relatives notamment à la distanciation et au port du masque, devront également être observées.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur le plan de déconfinement et les assouplissements à venir par paliers : Québec.ca/déconfinement

Pour en savoir plus sur la COVID-19 et les mesures en place : Québec.ca/coronavirus

Une carte des paliers d'alerte par région est notamment disponible.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: Sources : Ewan Sauves, Attaché de presse, Cabinet du premier ministre, 514 585-4451, [email protected]; Marjaurie Côté-Boileau, Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux, 418 456-2756

Liens connexes

