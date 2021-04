Pandémie de la COVID-19 - La FCCQ souhaite rassembler le milieu entrepreneurial et la population autour des pôles de vaccination en entreprise

MONTRÉAL, le 8 avril 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) se réjouit de l'annonce des 13 premiers pôles de vaccination en entreprise faite par le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé. La FCCQ félicite du même coup les entreprises retenues et est impatiente de connaître les prochaines qui seront appelées à contribuer à l'effort de vaccination.

Les pôles dévoilés aujourd'hui représentent la première phase de l'opération de vaccination en entreprise, et que le gouvernement s'engage à ajouter prochainement des pôles additionnels. Rappelons que l'objectif du gouvernement est de créer au moins un pôle dans chacune des régions du Québec et de vacciner 500 000 Québécois et Québécoises grâce à l'implication des entreprises.

« Une nouvelle page de la collaboration entre le milieu des affaires et le gouvernement s'écrit sous nos yeux et nous nous en réjouissons. La FCCQ est fière d'avoir été active dès le début pour mobiliser son vaste réseau et nous remercions l'ensemble des entreprises qui ont rempli le formulaire que nous avions mis en ligne pour démontrer leur intérêt à accueillir une clinique de vaccination. Le gouvernement a choisi de retenir un nombre restreint de pôles pour cette première phase, mais il est remarquable de voir un aussi grand nombre d'entreprises, de partout au Québec, qui souhaitent collaborer », a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

Rassembler les entreprises vers un but commun qui mène à des actions concrètes : voilà le rôle du réseau de chambres de commerce. Jusqu'à présent, la FCCQ a pu faire le lien efficacement entre les entreprises intéressées et le gouvernement qui fait la sélection des pôles de vaccination.

« Organiser un pôle de vaccination est l'une des nombreuses façons dont les entreprises peuvent aider et tous les types de contribution feront une différence. Outre les entreprises qui prêteront leurs locaux, de nombreuses autres entreprises à proximité peuvent également jouer un rôle en fournissant des vaccinateurs, du personnel de soutien, du personnel de sécurité ou en offrant une aide logistique. Nous allons poursuivre notre implication afin de faciliter le maillage à venir entre les pôles identifiés et les entreprises aptes à répondre aux besoins de ressources humaines et matérielles », a ajouté M. Milliard.

La vaccination en entreprise devrait débuter au mois de mai, selon le gouvernement. La FCCQ invite la population à se faire vacciner dès que possible, selon l'ordre de priorité prévu par le gouvernement, et à respecter les plages horaires retenues afin de pouvoir mener à terme la campagne de vaccination dans les meilleurs délais.

« Les entreprises qui ont accepté de s'impliquer l'ont fait gratuitement pour venir en aide au réseau de la santé. Je les félicite et les en remercie, leurs efforts contribueront à protéger la population et relancer au plus vite notre économie. En tant que pharmacien de formation, je ne peux insister suffisamment sur le fait que le vaccin est notre meilleure arme pour un retour à une vie normale », a conclu Charles Milliard.

La FCCQ désire également souligner la clarification faite aujourd'hui par la CNESST indiquant que les personnes travaillant seules dans des bureaux ou équipements fermés ne sont pas soumises à l'obligation du port du masque médical en continu sur les lieux de travail. Cette précision est la bienvenue et répond à plusieurs interrogations chez les employeurs québécois.

