Pandémie de la COVID-19 - La cérémonie 2020 de remise des insignes de l'Ordre national du Québec reportée à l'an prochain

QUÉBEC, le 11 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le contexte de la pandémie de la COVID-19 contraint le gouvernement à reporter la cérémonie 2020 de remise des insignes de l'Ordre national du Québec à juin 2021, de même que la campagne d'appel public de candidatures, qui devait débuter en septembre 2020, à l'automne 2021.

Les noms des récipiendaires seront rendus publics un mois avant la cérémonie, qui devrait se tenir, selon la tradition et si la situation le permet, dans les jours précédant la fête nationale du Québec.

Citation :

« La pandémie aura eu des retombées dans toutes les sphères d'activité. Mais elle ne nous empêchera pas de rendre hommage à ceux et celles qui se sont démarqués au cours de leur vie ou de leur carrière. Ce n'est que partie remise! Le moment n'en sera que plus solennel et marquant. »

François Legault, premier ministre du Québec

