Pandémie de la COVID-19 - « Je demande à tous les Québécois de faire extrêmement attention et d'aller se faire tester au moindre symptôme » - François Legault

QUÉBEC, le 9 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le premier ministre, François Legault, a confirmé, aujourd'hui, que le nombre de nouveaux cas quotidiens continue à diminuer au Québec. La moyenne de nouveaux cas par jour se situe présentement juste au-dessus de 1 000, ce qui signifie que les mesures appliquées continuent à ralentir la propagation du virus. Toutefois, le nombre d'hospitalisations (940) est toujours beaucoup trop élevé. Le premier ministre a donc rappelé à tous que malgré l'assouplissement des restrictions et la réouverture graduelle des commerces et des campus, il faut demeurer discipliné dans l'application des consignes données par les autorités de santé publique.

« La situation continue à s'améliorer. Le nombre de cas, les hospitalisations et les décès diminuent, mais il faut continuer d'être très prudents. Je sais que beaucoup de Québécois sont très tannés. Je sais que plusieurs ont hâte de voir leurs amis, de souper ensemble. Mais nous n'avons pas le choix, il faut continuer à faire des sacrifices », a déclaré François Legault, ajoutant qu'il y a encore bien trop de pression sur le personnel soignant dans les hôpitaux.

M. Legault a également demandé à toutes les personnes présentant le moindre symptôme d'aller se faire tester. La capacité de testage du système a augmenté considérablement, ce qui rend le processus plus rapide et accessible. « On me dit que les gens attendent deux jours avant d'aller se faire tester. Il faut y aller dès qu'on a des symptômes. On a beaucoup augmenté nos capacités de tests. Ça ne prend pas de temps, et on a le résultat, en moyenne, en moins de 24 h », a-t-il souligné.

Trop tôt pour faire un bilan

Alors que le Québec a dépassé, au cours des derniers jours, le cap des 10 000 décès à la suite de la COVID-19, M. Legault a tenu à offrir à nouveau ses condoléances à toutes les familles des victimes. Il a rappelé qu'une commémoration nationale des victimes se tiendra le 11 mars prochain.

« On sait que le Québec a été très touché, en particulier dans la première vague. On s'en tire mieux dans la deuxième vague. Au total, toutes proportions gardées, parmi les pays du G7, le Québec a eu plus de décès que le reste du Canada et que l'Allemagne, mais moins que les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne. Cela dit, il va falloir tirer des leçons de cette crise collectivement », a mentionné le premier ministre.

« Nos efforts ont porté fruit. Le couvre-feu et les autres mesures ont fait baisser le nombre de cas. Je remercie la population d'avoir respecté les consignes, durant le dernier mois, qui a été très éprouvant. On s'en va dans la bonne direction. Par contre, on doit continuer à faire extrêmement attention. On peut sortir pour marcher, aller à l'école, se rendre au travail ou faire ses courses. Mais sinon, on reste à la maison. C'est la meilleure façon d'aider nos infirmières et infirmiers et tout le personnel des hôpitaux. »

