Pandémie de la COVID-19 - Après un an de gestion de crise, le premier ministre, François Legault, fait le point sur la pandémie de COVID-19

QUÉBEC, le 9 mars 2021 /CNW Telbec/ - Alors que le triste anniversaire de l'état d'urgence sanitaire approche, le premier ministre du Québec, François Legault, est revenu sur certains événements marquants de la dernière année ainsi que sur le travail colossal accompli par le gouvernement et par l'ensemble des Québécois pour contrôler la propagation du virus et bientôt le vaincre.

Le premier ministre a notamment exprimé un sentiment de fierté en se remémorant la réaction initiale de la population du Québec à la suite de la déclaration de l'état d'urgence sanitaire. Il a souligné l'impressionnante solidarité du peuple québécois et l'appui très fort aux travailleurs essentiels du réseau de la santé et d'ailleurs.

« Quand on a eu besoin d'eux, les Québécois ont répondu à l'appel. On a ouvert le site Jecontribue. Et j'ai demandé aux Québécois de venir nous aider. On a eu 21 000 personnes qui sont venues aider dans les CHSLD. Quelle solidarité! Les Québécois ont été vraiment formidables et je vais m'en souvenir toute ma vie », s'est remémoré le premier ministre. M. Legault a aussi tenu à rappeler que la discipline des Québécoises et des Québécois a contribué à un aplatissement rapide de la courbe de contagion.

Le premier ministre a souligné que le Québec a été l'un des endroits où les citoyens ont le plus suivi les consignes sanitaires. Voilà qui démontre la très grande solidarité du peuple québécois, en particulier envers nos aînés. « Les Québécois, même les plus jeunes, ont suivi les consignes pour sauver leurs parents, leurs grands-parents. Tout le monde s'est rassemblé dans un esprit d'unité nationale. J'en suis tellement fier », a félicité François Legault.

Les victimes ne seront pas oubliées

Le premier ministre a rappelé qu'une cérémonie à la mémoire de celles et ceux qui ont perdu la vie et en hommage aux travailleuses et aux travailleurs de la santé aura lieu ce jeudi 11 mars, en plus d'un deuil national en solidarité avec les proches des défunts. Une minute de silence en mémoire des victimes de la COVID sera observée à 13 h, partout au Québec.

« Ensemble, on va faire un deuil national », a assuré M. Legault.

Un dernier effort à fournir avant l'été

Le premier ministre a de nouveau reconnu l'ampleur des sacrifices réalisés par les Québécoises et Québécois durant la pandémie, particulièrement en ce qui concerne l'impossibilité de pratiquer certaines activités sportives. À cet effet, un plan de réouverture des sports sera annoncé vendredi par la ministre Isabelle Charest.

Alors que le niveau de transmission continue à être élevé et que le variant britannique est de plus en plus présent au Québec, M. Legault a réitéré l'importance de se protéger et de respecter les consignes de santé publique. Toutefois, la vaccination va bon train et le rythme auquel la population accède au vaccin augmente constamment. Il faut donc continuer d'être prudents pendant quelques semaines avant de pouvoir profiter des beaux jours.

En terminant, le premier ministre a encouragé les gens de 75 ans et plus de partout au Québec à aller s'inscrire sur la plateforme d'inscription sur Québec.ca. Les personnes de 70 ans et plus qui résident à Montréal et Laval sont invitées à s'inscrire dès maintenant.

Citation :

« On doit, au cours des prochaines semaines, continuer de faire très attention. Le niveau de transmission continue d'être encore très élevé. Le variant britannique est de plus en plus présent. C'est important aussi, dès qu'on a des symptômes, comme ceux de la grippe, d'aller se faire tester. Faites-le pour vous, mais faites-le aussi pour vos proches. On a commencé à vacciner nos aînés et on est prêts à augmenter la cadence. Ça fait un an qu'on résiste, on est capables de continuer quelques semaines. »

François Legault, premier ministre du Québec

