Pandémie de la COVID-19 - Allègement des consignes concernant le port du masque dans les milieux de soins

QUÉBEC, le 6 avril 2023 /CNW/ - Le ministère de la Santé et des Services sociaux confirme qu'en raison de l'évolution de la situation de la COVID-19 au Québec et considérant les dernières recommandations de la Santé publique, les orientations concernant le port du masque médical et des autres équipements de protection individuelle sont allégées.

Le contexte actuel le permet. Les précautions doivent désormais relever d'une évaluation plus précise de la situation, en fonction de la réalité locale de chaque installation.

En tout temps, les établissements pourront s'appuyer sur la compétence de leurs équipes de prévention et de contrôle des infections, qui établiront les consignes en fonction de l'épidémiologie locale et des recommandations de l'Institut national de santé publique du Québec. Ils pourront prendre la décision de réintégrer le port du masque en prévention dans leurs installations lorsque nécessaire, comme c'était le cas avant la pandémie.

Faits saillants :

Rappelons qu'en dépit de cet allègement des mesures, l'hygiène des mains ainsi que l'hygiène et l'étiquette respiratoires, incluant le port du masque lors de tout symptôme d'infection respiratoire, sont maintenues en tout temps dans les milieux de soins. Le port du masque demeure toutefois un choix personnel, qui se doit d'être respecté.





Il est à noter qu'en ce qui concerne le port des équipements de protection individuelle pour le personnel et les bénévoles, l'établissement est aussi responsable d'émettre les consignes qui prévaudront dans les installations. Les orientations établies par les établissements s'inscrivent dans le respect des consignes de la CNESST.

SOURCE Ministère de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Relations avec les médias, Ministère de la Santé et des Services sociaux, 418 266-8914, [email protected]