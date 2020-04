Pandémie de COVID-19 - Le ministre Jean Boulet confirme l'ajout des chantiers de construction résidentielle à la liste des services et activités prioritaires

QUÉBEC, le 13 avril 2020 /CNW Telbec/ - Avec l'accord des autorités de santé publique du Québec, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, confirme que les chantiers de construction résidentielle sont maintenant inclus dans la liste des services et activités prioritaires.

Ainsi, les travaux permettant de compléter les livraisons d'unités résidentielles prévues au plus tard le 31 juillet 2020 seront autorisés à compter du 20 avril prochain. Toutes les personnes concernées pourront donc intégrer leur nouvelle résidence dans les meilleurs délais. Ceci comprend les travaux de construction et de rénovation, incluant ceux liés à l'arpentage et à l'inspection en bâtiments. Cela entraîne du même coup la réouverture de la chaîne d'approvisionnement de ce secteur de l'industrie de la construction, composée de nombreuses PME.

Citation :

« Les actions que nous avons mises en place dans les dernières semaines nous ont permis de faire des gains importants dans notre combat collectif contre la propagation de la COVID-19. Comme la construction résidentielle a des impacts sociaux tangibles sur un grand nombre de ménages, il était nécessaire d'inclure ce secteur dans la liste des services et activités prioritaires. Nous souhaitons nous assurer que les gens pourront intégrer leur nouvelle résidence dans les meilleurs délais, ce qui permettra par le fait même de rendre disponibles des logements sur le marché locatif. Je suis persuadé que les travaux de construction et de rénovation résidentielle pourront se faire tout en assurant la santé et la sécurité des intervenants de ce secteur de l'industrie. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Pour consulter la liste des services et activités prioritaires : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/fermeture-endroits-publics-commerces-services-covid19/.

Pour en savoir davantage sur le coronavirus, il est également conseillé de consulter le Québec.ca/coronavirus .

Pour en savoir plus sur ses activités, suivez le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale sur les médias sociaux :

facebook.com/TravailEmploiSolidaritésocialeQuébec

twitter.com/Gouv_MTESS

linkedin.com/company/ministere-travail-emploi-solidarite-sociale-quebec

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Source : Caroline d'Astous, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 418 803-7563; Renseignements : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796

Liens connexes

https://www.mtess.gouv.qc.ca