TORONTO, le 16 mars 2023 /CNW/ - Panasonic a le plaisir d'annoncer qu'elle a été nommée par Appel à recycler Canada, Inc. comme Chef de file 2022 en matière de durabilité. Le prix Chef de file en matière de durabilité est décerné chaque année à des organismes qui font preuve d'un engagement exceptionnel envers le recyclage des piles et batteries. Panasonic a aidé à recueillir 4,4 millions de kilogrammes de piles et batteries grand public grâce à des initiatives de marketing conjointes menées par Appel à recycler® en 2022, ce qui en fait l'un des partenaires les plus performants du programme.

Appel à recycler® Canada

Avec cette reconnaissance, Panasonic rejoint un groupe célèbre de grands détaillants, de recycleurs de déchets, de municipalités et d'entreprises, établissant une norme élevée en matière de détournement des déchets et d'excellence environnementale.

« Chaque année, les Canadiens recyclent de plus en plus de leurs piles usagées avec Appel à recycler® grâce au partenariat continu d'organismes comme Panasonic. Ce partenariat témoigne d'un véritable engagement envers la durabilité et fait une différence significative », a déclaré Joe Zenobio, président chez Appel à recycler Canada, Inc., « Le soutien que nous obtenons de Panasonic nous aide à réaliser notre mission de maximiser le détournement des piles et batteries du flux de déchets, ce qui, à son tour protège la faune, l'environnement et nos communautés. »

« Chez Panasonic, le recyclage est vital pour nos opérations et reflète notre héritage en tant que gardien de l'environnement et notre engagement envers la durabilité », a déclaré Kevin Smith, Directeur général, Solutions de vie connectées et Solutions visuelles, chez Panasonic Canada. « Panasonic travaille avec des partenaires partout au Canada et avec des clients nord-américains dans des efforts de collecte à grande échelle de piles et batteries grand public, et est fière d'être reconnue par Appel à recycler® pour la gestion responsable des piles et batteries grand public. »

À propos de Panasonic Canada

Panasonic Canada Inc., filiale de la société Panasonic Corporation of North America, est un chef de file dans les technologies de style de vie des consommateurs et offre des solutions innovatrices en matière de mobilité intelligente, d'énergie durable, d'expériences immersives et de chaîne logistique intégrée pour ses entreprises et clients gouvernementaux. Désignée comme l'un des meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto en 2022 et par Interbrand comme l'une des 100 meilleures marques mondiales en 2022, Panasonic est un partenaire technologique de premier plan et un intégrateur de solutions auprès de ses clients en Amérique du Nord. Pour en savoir plus sur les idées et les innovations de Panasonic, visitez : http://www.panasonic.com/

À propos de Appel à recycler® Canada

Appel à recycler® est le programme de collecte et de recyclage des piles et de batteries grand public approuvé par les provinces Colombie-Britannique, Saskatchewan, Manitoba, Québec et Île-du-Prince-Édouard, et fonctionne en tant qu'organisme de responsabilité élargie des producteurs (REP) enregistré en Ontario conformément au Règlement sur les piles et batteries de l'Ontario. Appel à recycler® accepte les piles et batteries grand public (pesant jusqu'à 5 kg) pour le recyclage et les batteries pour l'électromobilité utilisées pour alimenter les vélos, mobylettes, planches gyroscopiques et planches à roulettes électriques.

Depuis sa création en 1997, Appel à recycler® a détourné près de 40 millions de kilogrammes de piles des décharges canadiennes et respecte ou dépasse les normes de recyclage les plus rigoureuses en matière de recyclage et de gestion sécuritaires des piles et batteries. Travaillant au nom de ses parties prenantes et avec un réseau de plus de 9 000 points de collecte participants à travers le Canada, Appel à Recycler Canada poursuit ses efforts pour s'assurer que le recyclage responsable des piles et batteries est accessible à tous. Pour en savoir plus, allez à : appelarecycler.ca ou appelez le 1-888-224-9764.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2033912/Leader_in_Sustainability_French.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/367536/3941461/Panasonic_Logo.jpg

SOURCE Panasonic Corporation of North America

Renseignements: CONTACT : Pour de plus amples informations, communiquez avec : Tehani Manochio, [email protected]