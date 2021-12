« Nous sommes ravis de fournir aux clients nord-américains de Panasonic un ensemble de solutions de ventilation de bout en bout d'une marque de haute qualité et d'une source unique, pour une qualité de l'air intérieur optimale et une maison plus saine », a déclaré Kevin Smith, directeur général de la division Solutions de vie connectées, chez Panasonic Canada. « Avec l'ajout des commandes Swidget, les systèmes de ventilation Panasonic offrent la commodité supplémentaire de permettre aux propriétaires de contrôler la qualité de l'air de leur maison alors qu'ils sont en déplacement et de faire des ajustements en temps réel pour s'adapter aux préférences de qualité de l'air de chacun. »

Les modules Swidget s'insèrent directement dans les prises ou les interrupteurs Swidget et sont interchangeables, permettant aux clients de créer une solution personnalisée, flexible et modulaire. Les modules Swidget sont ensuite programmés pour fonctionner avec les systèmes de ventilation de Panasonic - sur détection de changement de température, d'humidité, de qualité de l'air et de mouvement, les modules activent ou désactivent les solutions de ventilation en fonction des niveaux de ces détections, selon la programmation. Une application mobile pratique offre aux propriétaires la capacité de contrôler la qualité de l'air domestique de n'importe où, tout en fournissant des renseignements essentiels sur l'efficacité énergétique telles que la consommation, le coût et la planification.

« Nous sommes honorés de nous associer au chef de file du secteur de la ventilation et de la qualité de l'air intérieur », a déclaré Cam Wilson, PDG de Swidget Corp. « Les produits Panasonic sont déjà réputés pour leur innovation et leur efficacité énergétique, mais en les combinant à l'écosystème de commandes Swidget, les propriétaires peuvent désormais améliorer davantage leur environnement intérieur à un coût d'exploitation encore plus bas. Une maison saine et la durabilité étant les principales préoccupations de la plupart des propriétaires, c'est une solution exceptionnelle. »

(Canada) https://na.panasonic.com/ca/indoor-air-quality

(U.S.) https://na.panasonic.com/us/home-and-building-solutions/ventilation-indoor-air-quality/

À propos de Swidget Corp.

Fondée en 2017 au Canada, Swidget Corp. se concentre sur l'expansion et l'amélioration continue de son écosystème IdO de matériel et de logiciels évolutifs et faciles à utiliser, en utilisant les données pour permettre le contrôle de l'infrastructure du bâtiment pour le bien-être, la sécurité, la commodité, et une consommation d'énergie réduite. La confidentialité et la durabilité des données étant les valeurs fondamentales de l'entreprise, Swidget s'associe à des clients interentreprises pour incorporer une solution polyvalente et indépendante de la technologie dans ses offres de produits, assurant une meilleure expérience à nos clients communs. Swidget est fière d'être reconnue par la National Association of Homebuilders (NAHB) comme le lauréat du Global Innovation Award 2020. Pour en savoir plus sur Swidget et ses technologies brevetées, visitez www.swidget.com.

À propos de Panasonic Corporation of North America

La société Panasonic Corporation of North America, dont le siège social est situé à Newark, au New Jersey, s'est engagée à créer une vie meilleure et un monde meilleur en permettant à ses clients interentreprises de bénéficier d'innovations en matière d'énergie durable, de divertissement immersif, de chaîne logistique intégrée et de solutions de mobilité. La société est la principale filiale nord-américaine de Panasonic Corporation, dont le siège social est situé à Osaka, au Japon. Désignée par Interbrand comme l'une des 100 meilleures marques mondiales en 2020, Panasonic est un partenaire technologique de premier plan et un intégrateur de solutions auprès des entreprises, des organismes gouvernementaux et des consommateurs de l'Amérique du Nord. Pour en savoir plus sur les idées et les innovations de Panasonic, visitez : https://na.panasonic.com/

