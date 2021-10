Avec l'option de la toute nouvelle télécommande câblée, les propriétaires ont un accès instantané aux paramètres personnalisés de contrôle de la ventilation et à la surveillance du débit d'air et de la température en temps réel. La fonction de surdébit contrôlée par l'occupant, avec sa minuterie réglable de 10 à 60 minutes, fournit une ventilation accrue à la demande sur simple pression d'un bouton assurant un débit d'air équilibré.

Le ventilateur Intelli-Balance 200 facilite également la simplicité, du point de vue du constructeur, avec le support de montage qui prend en charge trois options d'installation. Le VRE peut être installé au plancher, au mur ou au plafond et ne requiert aucun raccordement au système CVCA central ni l'ajout d'une ligne de condensation. Cela permet de l'installer à de nombreux endroits dans la maison afin de répondre à vos besoins en matière d'espace et de design. Pour une souplesse d'installation supplémentaire, l'appareil dispose également d'adaptateurs réglables d'air entrant et sortant.

« Les propriétaires et les constructeurs placent actuellement la qualité de l'air intérieur au premier plan de la conception des maisons », a déclaré Don West, directeur de produit chez Panasonic Life Solutions Company of America, une division de Panasonic Corporation of North America. « Notre nouveau VRE Intelli-Balance 200, complet avec son MERV 13 et les filtres MERV 8 et HEPA en option, maintiennent l'équilibre de l'air frais et filtré dans les maisons et les nouvelles structures, gardant une vie saine au premier plan des préoccupations des occupants. Grâce à ses fonctionnalités faciles à utiliser, nous sommes ravis d'offrir une qualité d'air intérieur saine aux propriétaires et aux constructeurs. »

