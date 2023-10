Une solution rentable, respectueuse du climat et écoénergétique, parfaite pour les Canadiens

TORONTO, le 18 oct. 2023 /CNW/ - Panasonic, un chef de file en solutions innovantes, annonce une avancée dans la technologie des thermopompes résidentielles, laquelle promet de changer la façon dont les Canadiens chauffent et climatisent leur maison à moindre coût. La thermopompe centrale INTERIOS™, le plus récent ajout à la gamme Breathe Well de Panasonic qui améliore la qualité de l'air intérieur, est un système flexible pour le chauffage et la climatisation des espaces résidentiels. Elle réduit les émissions de carbone et la consommation d'énergie en offrant aux propriétaires une technologie supérieure. Peu importe où vous habitez au Canada, la thermopompe centrale INTERIOS™ est admissible au Subvention canadienne pour des maisons plus vertes, et potentiellement d'autres incitatifs provinciaux et municipaux. Dans un monde où les préoccupations environnementales sont primordiales et les besoins en confort croissants, la thermopompe centrale INTERIOS™ répond à la demande explosive de maisons intelligentes, saines, à faible émission de carbone et écoénergétiques.

La thermopompe centrale INTERIOS™ est offerte en deux versions :

Système de chauffage hybride INTERIOS™ à faible teneur en carbone, comprend une unité de thermopompe extérieure, un serpentin A dans une unité intérieure; lorsqu'il est combiné avec presque toute fournaise/dispositif de traitement de l'air, il offre un chauffage et une climatisation très efficaces. Système de thermopompe centrale entièrement électrique INTERIOS™, composé d'une thermopompe extérieure et d'une centrale de traitement d'air entièrement électrique, et fournit un chauffage et une climatisation électriques toute l'année. Le système peut être équipé d'un chauffage d'appoint disponible qui peut fournir une chaleur supplémentaire pendant les journées d'hiver les plus froides.

Malgré ses immenses avantages, les Canadiens ont mis du temps à adopter la technologie des thermopompes, des rapports indiquant qu'elles représentent moins de 10 % du marché résidentiel1. L'une des raisons à cela est la prédominance des anciens systèmes de combustion au gaz naturel; selon Statistique Canada, près de la moitié de tous les ménages au Canada utilisent le gaz naturel comme principale source de chauffage, suivi de l'électricité à 37 %2. La thermopompe centrale INTERIOS™ est la prochaine étape en matière de chauffage et de climatisation, permettant aux Canadiens d'adopter une technologie de thermopompe respectueuse du climat, accélérant ainsi les efforts de réduction des émissions de carbone.

La thermopompe centrale INTERIOS™ propose également une solution très rentable. Par rapport aux systèmes traditionnels au gaz ou au propane, les thermopompes offrent une efficacité supérieure jusqu'à 300 % et potentiellement 30 % d'économies d'énergie[3]. Le coût à vie d'une thermopompe standard avec appoint électrique est 13 % inférieur à celui d'un système au gaz avec climatisation4. Affirmant ses normes d'efficacité énergétique et de performance de premier plan, la thermopompe centrale INTERIOS™ est certifiée ENERGY STAR® et répertoriée NEEP (Northeast Energy Efficiency Partnerships).

« La thermopompe centrale INTERIOS™ change la donne dans la révolution des thermopompes, avec une technologie qui permet aux constructeurs et aux rénovateurs de réaliser des projets de haute performance facilement et à moindre coût. En donnant la priorité à l'efficacité énergétique et aux économies, nous ne nous contentons pas d'assurer le confort des maisons et des entreprises; nous contribuons à un avenir plus durable », déclare Sonny Pirrotta, directeur national CVCA chez Panasonic Canada. « Panasonic s'engage pour un avenir plus vert et nos solutions peuvent également aider nos clients à réduire leur impact. »

La gamme Breathe Well de Panasonic comprend : les VRE (ventilateurs à récupération d'énergie) Intelli-Balance®, les dispositifs de commande intelligente Swidget connectés à la ventilation (comme les ventilateurs Panasonic, désormais chef de file du marché) et les thermopompes miniblocs sans conduits, le ClimaPure™ avec technologie de purification de l'air nanoe™ X et le WhisperAir Repair®, une solution de purification ponctuelle montée au plafond.

Apprenez-en davantage sur l'approche moderne de Panasonic en matière de CVCA ici et sur l'initiative Panasonic GREEN IMPACT™ ici, y compris l'initiative de la marque visant à atteindre zéro émission nette dans ses opérations internes d'ici 2030.

À propos de Panasonic Canada

Panasonic Canada Inc., filiale de la société Panasonic Corporation of North America, est un chef de file dans les technologies de style de vie des consommateurs et offre des solutions innovatrices en matière de mobilité intelligente, d'énergie durable, d'expériences immersives et de chaîne logistique intégrée pour ses entreprises et clients gouvernementaux. Désignée comme l'un des meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto en 2022 et par Interbrand comme l'une des 100 meilleures marques mondiales en 2022, Panasonic est un partenaire technologique de premier plan et un intégrateur de solutions auprès de ses clients en Amérique du Nord. Pour en savoir plus sur les idées et les innovations de Panasonic, visitez : http://www.panasonic.com/

À propos d'ENERGY STAR® Canada

ENERGY STAR® Canada est le choix simple en matière d'efficacité énergétique. Derrière chaque étiquette ENERGY STAR® se trouve un produit ayant obtenu indépendamment une certification pour sa faible consommation d'énergie et donc pour sa production réduite d'émissions contribuant aux changements climatiques. Administré par Ressources naturelles Canada, ce programme volontaire fournit des informations impartiales aux organismes et aux consommateurs sur les produits, pratiques et services rentables et écoénergétiques. Rejoignez les millions de personnes qui font déjà une différence sur energystar.gc.ca

