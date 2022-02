Panasonic constate que les propriétaires et les constructeurs de maisons manquent de sensibilisation par rapport aux risques pour la santé associés à la pollution de l'air intérieur

TORONTO, le 8 février 2022 /CNW/ - Panasonic, l'un des principaux fabricants de systèmes de climatisation, de chauffage et de qualité de l'air intérieur, a annoncé aujourd'hui les résultats d'une enquête menée auprès de propriétaires et de constructeurs de maisons à travers l'Amérique du Nord concernant les risques de la pollution de l'air intérieur et l'impact des solutions technologiques pour améliorer la qualité de l'air intérieur (QAI) dans les maisons. L'enquête a révélé des changements significatifs dans les perceptions et les comportements des participants lorsqu'ils apprennent les découvertes scientifiques concernant l'impact de la qualité de l'air intérieur sur les problèmes de santé à court et à long terme. Après l'enquête, un propriétaire sur quatre a montré un intérêt accru pour investir dans des solutions de QAI, et la probabilité que les professionnels du bâtiment recommandent les technologies de QAI aux propriétaires est passée à 62 %, au lieu de 49 %.

Avec l'attention croissante portée à la santé et au bien-être pendant la pandémie et les consommateurs qui dépensent davantage en produits de nettoyage écologiques et en aliments biologiques[1], Panasonic a cherché

à mesurer l'importance d'un air sain et des espaces de vie sains pour les propriétaires et les constructeurs de maisons.

« Beaucoup de gens ne savent pas que l'air intérieur peut être cinq fois plus pollué que l'air extérieur, ce qui pourrait entraîner des risques graves et potentiellement mortels pour la santé », a déclaré Kevin Smith, directeur général, Solutions de vie connectées et Solutions visuelles chez Panasonic Canada. « L'éducation des propriétaires et des constructeurs sur l'importance de la QAI et des solutions de filtration, ventilation, purification et gestion de l'air intérieur est essentielle pour maintenir un milieu de vie sain. Nos recherches ont révélé que les conversations autour de la QAI sont vitales entre les propriétaires et les constructeurs de maisons, pour favoriser une vie plus saine et un changement dans le domaine. »

Principales conclusions :

Après avoir reçu les résultats scientifiques de la QAI, le nombre de propriétaires qui considéraient leur propre maison comme quelque peu ou très malsaine a plus que triplé, passant de 12 % à 39 %. Pour les constructeurs de maisons, le nombre a plus que doublé, passant de 29 % à 62 %.

Après l'enquête, deux constructeurs de maisons sur trois considéraient la QAI comme beaucoup plus importante, 62 % recommandant des solutions de QAI, contre 49 % avant d'apprendre l'atténuation des risques grâce aux technologies de QAI.

Les risques pour la santé mettant la vie en danger étaient considérés comme les principaux facteurs qui accroissent l'importance de la QAI pour les propriétaires et les constructeurs de maisons. Le risque de dégagement de composés organiques volatils (COV) dans de nombreux matériaux de construction était le deuxième fait le plus convaincant pour les deux groupes.

Avant de lire les résultats scientifiques de la QAI, 62 % des propriétaires actuels et potentiels accordent beaucoup d'importance à des environnements domestiques sains, mais ils ont donné la priorité à des facteurs tels que la lumière naturelle et le manque d'encombrement par rapport à des facteurs moins visibles tels que la QAI, la construction écologique et les produits de nettoyage. Seul un faible pourcentage de propriétaires considérait que l'air de leur maison était quelque peu malsain (10 %) ou très malsain (2 %), et seulement un propriétaire sur 8 estimait avoir des problèmes de santé en raison d'une mauvaise QAI.

Plus de 70 % des constructeurs ont reconnu la ventilation et la filtration comme des stratégies utiles pour remédier à une mauvaise QAI.

La filtration par absorption de particules à haute efficacité (HEPA) et les systèmes CVCA à haute performance étaient les technologies de QAI les plus susceptibles d'être recommandées par les constructeurs de maisons. Les filtres HEPA sont efficaces à plus de 99,97 % pour capturer les particules virales en suspension dans l'air associées à la COVID-19[2], et une meilleure ventilation améliore les résultats pour la santé dans la majorité des études scientifiques, cette amélioration de la santé étant généralement comprise entre 20 % et 50 %[3].

Pour télécharger une copie complète de l'étude, visitez : https://na.panasonic.com/ca/fr/iaq-report

Pour plus de renseignements sur les produits de qualité de l'air intérieur Panasonic, visitez : https://na.panasonic.com/ca/fr/qualite-de-lair-interieur

Méthodologie

Cette recherche a été commandée par Panasonic Corporation of North America et a été réalisée via une enquête en ligne du 19 novembre au 4 décembre 2021. L'enquête a inclus 600 propriétaires et acheteurs potentiels (400 aux États-Unis, 200 au Canada) ainsi que 150 professionnels d'entreprises du secteur de la construction résidentielle (100 aux États-Unis, 50 au Canada). Les répondants comprenaient des propriétaires et des acheteurs qui prévoient acheter ou rénover des maisons au cours des deux prochaines années, ainsi que des constructeurs de maisons dans cinq segments, y compris des constructeurs de performance ou écologiques, des constructeurs de maisons en série ou multifamiliales, des constructeurs ou des rénovateurs sur mesure, des entrepreneurs en CVCA et des architectes ou des ingénieurs. Les répondants de la construction résidentielle comprenaient des décideurs et des influenceurs pour les systèmes de ventilation, les systèmes CVCA ou les pratiques de construction de maisons durables/saines.



