NEWARK, New Jersey, 26 août 2020 /CNW/ - Panasonic a annoncé que, en collaboration avec Mayo Yasugi, professeur associé au département des sciences vétérinaires de l'École supérieure des sciences de la vie et de l'environnement de l'Université préfectorale d'Osaka, elle a vérifié l'effet inhibiteur des radicaux hydroxyles contenus dans de l'eau (nanoparticule d'eau atomisée électrostatique) sur le nouveau coronavirus (SARS‑CoV‑2).

Les radicaux hydroxyles contenus dans de l'eau sont des ions particulaires contenant des radicaux hydroxyles qui sont générés en appliquant une haute tension à l'humidité contenue dans l'air. Ils se caractérisent par une forte capacité d'oxydation et une grande réactivité. Panasonic a mené des recherches sur cette technologie au cours des 20 dernières années, soit depuis 1997, et a vérifié son efficacité dans divers domaines, notamment l'inhibition de certains micro‑organismes pathogènes (bactéries, champignons et virus) et d'allergènes, ainsi que la décomposition des composants PM2,5 ayant des effets néfastes sur le corps humain*1.

En 2012, Panasonic a mené un test de suppression de virus de concert avec un organisme tiers et a confirmé l'efficacité de son procédé sur chacune des quatre catégories de virus en ce qui a trait aux caractéristiques biologiques. À la lumière de ces résultats, Panasonic a annoncé que la technologie des « radicaux hydroxyles contenus dans de l'eau » pourrait avoir un effet inhibiteur sur les nouveaux virus*2.

Le nouveau coronavirus (SARS‑CoV‑2) de la pandémie mondiale actuelle est l'un de ces nouveaux types de virus, et les tests effectués par l'Université préfectorale d'Osaka ont maintenant confirmé que les radicaux hydroxyles contenus dans de l'eau ont un effet inhibiteur sur ce virus. Ces tests ont été effectués dans un environnement de laboratoire fermé et n'ont pas été réalisés pour évaluer l'efficacité de la technologie dans des espaces de vie non contrôlés.

Panasonic continuera à exploiter le potentiel de la technologie des « radicaux hydroxyles contenus dans de l'eau » pour faire face aux risques éventuels liés à la pollution atmosphérique, tels que les nouveaux micro‑organismes pathogènes, dans le but de créer des environnements sains pour les populations du monde entier.

Test de l'effet inhibiteur des radicaux hydroxyles contenus dans de l'eau (nanoparticule d'eau atomisée électrostatique) sur le nouveau coronavirus (SARS‑CoV‑2)

Aperçu général

Une vérification comparative a été effectuée dans un espace d'essai 45 L contenant le nouveau coronavirus (SARS‑CoV‑2) avec et sans exposition aux radicaux hydroxyles contenus dans de l'eau.

Résultats

Plus de 99 % de l'activité du nouveau coronavirus (SARS‑CoV‑2) a été inhibée en 3 heures.

Remarque : Cette vérification a été conçue pour générer des données de recherche fondamentale sur les effets des radicaux hydroxyles contenus dans de l'eau sur le nouveau coronavirus dans des conditions de laboratoire différentes de celles rencontrées dans les espaces de vie courants. Elle n'a pas été conçue pour évaluer le rendement du produit.

Méthodologie et données

Organisation : Université préfectorale d'Osaka

Période : juillet 2020

Objet : nouveau coronavirus (SARS‑CoV‑2)

Appareil : générateur de « radicaux hydroxyles contenus dans de l'eau »

Méthodologie :

- Le générateur de « radicaux hydroxyles contenus dans de l'eau » est installé à 15 cm du sol dans un espace d'essai 45 L.

- Un morceau de gaze inoculé avec la solution virale a été placé dans une boîte de Petri et exposé aux « radicaux hydroxyles contenus dans de l'eau » pendant une période prédéterminée.

- Le titre infectieux du virus a été mesuré et utilisé pour calculer le taux d'inhibition.

- Le même test a été effectué trois fois pour confirmer sa reproductibilité.

Données de résultats :

Sujet du test Heures Taux d'inhibition* SARS-CoV-2 Premier test 3 heures 99,7 % Deuxième test 3 heures 99,9 % Troisième test 3 heures 99,9 %

*Calcul de Panasonic

Nota :

*1 : Principaux communiqués sur les cas de vérification

- 12 mai 2009 : Les effets positifs des particules d'eau chargées sur les virus, les bactéries et les produits chimiques agricoles ont été vérifiés.

- 20 octobre 2009 : L'effet d'inhibition sur le nouveau virus de la grippe par les particules d'eau chargées a été vérifié.

- 20 février 2012 : L'effet de suppression par des particules d'eau chargées sur les allergènes, bactéries, champignons et virus liés aux animaux de compagnie a été vérifié.

- 16 janvier 2014 : Des nanoparticules d'eau atomisées électrostatiques décomposent efficacement les composants de taille PM2,5 et inhibent la croissance des champignons fixés au sable jaune.

*2 : 26 janvier 2012 : L'effet antiviral des particules d'eau chargées a été vérifié au moyen du test de suppression de virus. Une vérification conjointe a été effectuée avec l'organisme de test allemand Charles River Biopharmaceutical Services GmbH.

