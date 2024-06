TORONTO, le 19 juin 2024 /CNW/ - La Banque Scotia et Gestion financière MD (« MD ») ont le plaisir de vous annoncer que Pamela Allen, cheffe de la direction, MD, a remporté un prix honorifique 2024 de Catalyst dans la catégorie Leader d'entreprise. Ce prix récompense sa contribution exceptionnelle à la cause des femmes dans le monde professionnel.

Pamela Allen, cheffe de la direction de Gestion financière MD, remporte un prix honorifique de Catalyst (Groupe CNW/Scotiabank)

« À la Banque, Pamela est connue comme une dirigeante influente et inclusive, animée par un désir de faire bouger les choses grâce à la formation, à la sensibilisation et au mentorat pour les femmes et les autres groupes méritant l'équité. Au nom de toute l'équipe de la Banque Scotia, nous la félicitons pour cette reconnaissance bien méritée », a déclaré Scott Thomson, président et chef de la direction de la Banque Scotia.

À titre de première femme cheffe de la direction de MD, Pamela a soutenu l'avancement professionnel et le développement personnel des femmes, ainsi que les progrès sociaux en leur faveur, dans les services financiers et en médecine, puisque la clientèle de MD est composée exclusivement de médecins. Elle a profité de ses fonctions pour promouvoir plusieurs programmes influents visant à créer des lieux de travail inclusifs, notamment :

Création du Projet Diana, un grand programme favorisant la littératie et le bien-être financiers des clientes médecins. Ce projet est intrinsèquement lié à L'initiative Femmes de la Banque Scotia, qui aide les femmes à développer leur entreprise, à avancer dans leur carrière et à investir dans leur avenir.

Création du programme Leadership au féminin, qui vise à donner aux employées de MD les connaissances et outils nécessaires pour mener des carrières de dirigeantes longues et prospères. Ce programme est une véritable réussite, puisque la moitié des membres de la haute direction et 58 % des membres du personnel de MD sont des femmes.

Commandite d'une initiative de gestion des talents visant à informer les conseillères de MD des possibilités qui s'offrent à elles et ainsi pousser plus de femmes de Conseils en placement privés MD à devenir gestionnaires de portefeuille.

Soutien aux partenariats que MD entretient avec des organismes inclusifs oeuvrant pour les médecins, comme la Fédération des femmes médecins du Canada , l'Indigenous Physicians Association of Canada et l'Association canadienne des médecins handicapés; et parrainage de l'organisme Black Physicians of Canada .

Pamela a aussi ouvert la voie pour les futures dirigeantes de MD et des autres sociétés de services financiers.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de sa clientèle, de générer une croissance rentable et durable, en plus de maximiser le rendement total pour les actionnaires. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clientes et clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Les actifs de la Banque Scotia s'élèvent à environ 1 400 milliards de dollars canadiens (au 30 avril 2024) et ses actions sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

SOURCE Scotiabank

Renseignements pour les médias : Orode Uwawah, Banque Scotia, [email protected], 437 221-8538