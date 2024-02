Ce palmarès phare annuel met en lumière le rôle que joue la principale bourse de croissance au Canada dans le soutien de la croissance économique du pays.

TORONTO, le 21 févr. 2024 /CNW/ - La Bourse de croissance TSX (la « TSXV ») présente aujourd'hui son palmarès Croissance 50MD de 2024, lequel attire l'attention sur les sociétés les plus performantes, qui alimentent la croissance de leur secteur respectif.

Le palmarès Croissance 50 sert de vitrine aux émetteurs inscrits à la TSXV dans cinq secteurs : l'énergie, les mines, les technologies propres et les sciences de la vie, les industries diversifiées et les technologies. Le classement est établi en fonction de trois critères équipondérés de la performance de chaque société en 2023, soit la croissance de la capitalisation boursière, l'appréciation du cours de l'action et la valeur au marché.

« Le classement Croissance 50 est un véritable indicateur du niveau de confiance des investisseurs dans les capacités des entreprises canadiennes et de nos marchés des capitaux publics », a déclaré Loui Anastasopoulos, chef de la direction de la Bourse de Toronto (la « TSX ») et chef, Activités globales de formation de capital, Groupe TMX. « La majorité des entreprises du classement de cette année sont établies au Canada. Les investisseurs sont particulièrement attirés par les sociétés canadiennes qui exercent des activités à l'étranger, ce qui reflète le rayonnement mondial de nos marchés publics et la réputation des petits émetteurs canadiens, de divers secteurs et régions, auprès des investisseurs en quête de placements offrant des rendements solides. »

Les lauréats de cette année ont procuré une appréciation moyenne du cours de l'action de 121 % et ont vu leur capitalisation boursière augmenter de 248 % en moyenne - un bond considérable par rapport à l'année dernière. En fait, au 31 décembre 2023, la capitalisation boursière totale des 50 sociétés du palmarès s'élevait à 23,1 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de plus de 7,5 milliards de dollars au cours de l'année. La performance boursière a été particulièrement forte du côté des sociétés minières et des sociétés technologiques, dont le cours moyen a augmenté de 245 % et de 178 %, respectivement.

La quasi-totalité des entreprises lauréates de cette année (soit 47 sur 50) provient de quatre provinces canadiennes, illustrant en cela l'importance de la TSXV pour l'essor économique du pays. Le classement de 2024 fait aussi ressortir l'intérêt grandissant des investisseurs pour les sociétés axées sur la transition énergétique, intérêt qui a d'ailleurs soutenu les résultats dans tous les secteurs. L'évolution des préférences des investisseurs, conjuguée à de nouvelles occasions dans les métaux précieux, a contribué à une année excellente dans le secteur minier, qui affiche une appréciation moyenne de 734 % de la capitalisation boursière et une hausse moyenne des cours de 245 % en 2023. Mentionnons à cet égard Founders Metals Inc. (TSXV : FDR), une société d'exploration canadienne fondée sur l'acquisition et la prospection de propriétés aurifères dans le bouclier guyanais, en Amérique du Sud, a connu une augmentation de 1570 % de sa capitalisation boursière et une appréciation de 772 % du cours de son action en 2023. Des émetteurs des Pays-Bas et des États-Unis font partie de la tranche internationale du palmarès de cette année.

« Nous félicitons toutes les sociétés qui se retrouvent dans le palmarès de cette année. Le palmarès TSX Croissance 50 continue de montrer l'importance de la Bourse, elle qui donne accès à du capital de risque public aux sociétés en phase de croissance », ajoute M. Anastasopoulos.

Voici quelques faits saillants du classement :

Regain d'intérêt pour les métaux précieux - Quatre des sociétés minières du palmarès de cette année concentrent leurs activités sur les métaux précieux, encouragées en cela par la vigueur du prix de l'or en 2023. Les investisseurs ont tenu compte des émetteurs qui misent sur les territoires ou régions favorables au développement minier, notamment le Canada et l'Amérique latine.





Quatre des sociétés minières du palmarès de cette année concentrent leurs activités sur les métaux précieux, encouragées en cela par la vigueur du prix de l'or en 2023. Les investisseurs ont tenu compte des émetteurs qui misent sur les territoires ou régions favorables au développement minier, notamment le et l'Amérique latine. Importance de la transition énergétique - Les investisseurs ont perçu de la valeur dans les sociétés qui soutiennent la transition énergétique et la décarbonation, qu'il s'agisse de sociétés minières se concentrant sur les minéraux critiques ou de sociétés du secteur des technologies propres qui fabriquent des fourgons de fret électriques ou qui transforment des déchets organiques en énergie renouvelable.





Les investisseurs ont perçu de la valeur dans les sociétés qui soutiennent la transition énergétique et la décarbonation, qu'il s'agisse de sociétés minières se concentrant sur les minéraux critiques ou de sociétés du secteur des technologies propres qui fabriquent des fourgons de fret électriques ou qui transforment des déchets organiques en énergie renouvelable. Remontée des technologies - On observe un vif intérêt pour le secteur des technologies, qui a sensiblement bondi : hausse moyenne de 224 % de la capitalisation boursière et hausse moyenne des cours de 178 %, comparativement à 20 % et à 12 %, respectivement, l'an dernier.





On observe un vif intérêt pour le secteur des technologies, qui a sensiblement bondi : hausse moyenne de 224 % de la capitalisation boursière et hausse moyenne des cours de 178 %, comparativement à 20 % et à 12 %, respectivement, l'an dernier. Rayonnement international - Seize des sociétés du palmarès de cette année exercent des activités à l'extérieur du Canada , notamment en Europe , en Amérique du Sud et en Afrique, reflétant en cela la portée et l'incidence mondiales des placements dans des entreprises canadiennes.





Seize des sociétés du palmarès de cette année exercent des activités à l'extérieur du , notamment en , en Amérique du Sud et en Afrique, reflétant en cela la portée et l'incidence mondiales des placements dans des entreprises canadiennes. Intensification des acquisitions - Six des dix premières entreprises du secteur des industries diversifiées sont des sociétés de portefeuille axées sur l'acquisition de sociétés ouvertes ou fermées, ce qui ouvre de nouvelles possibilités pour les investisseurs désireux de prendre une participation dans des entreprises auxquelles ils n'auraient autrement pas accès.





Six des dix premières entreprises du secteur des industries diversifiées sont des sociétés de portefeuille axées sur l'acquisition de sociétés ouvertes ou fermées, ce qui ouvre de nouvelles possibilités pour les investisseurs désireux de prendre une participation dans des entreprises auxquelles ils n'auraient autrement pas accès. Émetteurs passés à la TSX - Trois sociétés lauréates (G Mining Ventures, Patriot Battery Metals et Satellos Bioscience) sont maintenant passées à la Bourse de Toronto (TSX), ce qui montre les possibilités de croissance que notre écosystème boursier à deux niveaux continue de favoriser, pour les sociétés ouvertes.

Voici les sociétés les plus performantes du palmarès TSX Croissance 50 de 2024 pour chacun des secteurs :

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les résultats et la méthode de classement, consulter la page https://money.tmx.com/fr/venture50 .

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto , la Bourse de croissance TSX , la Bourse Alpha TSX , La Caisse canadienne de dépôt de valeurs , la Bourse de Montréal , la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés , TMX Trayport et TMX VettaFi , qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres, Singapour et Vienne. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com . Suivez le Groupe TMX sur le réseau X : @TMXGroup .

Ni le Groupe TMX ni ses sociétés affiliées ne garantissent l'exhaustivité des renseignements qui figurent dans le présent communiqué de presse et ne sont responsables des erreurs ou des omissions que ceux-ci pourraient comporter ni de l'utilisation qui pourrait en être faite. Le présent communiqué de presse ne vise pas à inciter à l'achat de titres mentionnés ni d'autres titres inscrits à la TSX ou à la TSXV et il ne doit pas être interprété en ce sens. Le Groupe TMX et ses sociétés affiliées ne cautionnent ni ne recommandent les titres mentionnés dans le présent communiqué de presse. Les déclarations qui y sont faites ne doivent pas être interprétées comme un conseil relativement à une stratégie de placement d'ordre général. L'inscription à la cote de la TSX ou de la TSXV ne garantit pas le rendement futur d'un titre ou d'un émetteur. Veuillez obtenir l'avis d'un professionnel pour l'évaluation de titres précis. TMX, le logo de TMX, Groupe TMX, Bourse de Toronto, TSX, Bourse de croissance TSX, TSXV, TSX Croissance 50 et Croissance 50 sont des marques de commerce de TSX Inc.

