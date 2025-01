MONTRÉAL, le 9 janv. 2025 /CNW/ - Dans un contexte économique où la hausse du coût de la vie pèse lourdement sur les ménages, le sujet des finances personnelles est au cœur des préoccupations des Canadiens. Afin de les aider à naviguer dans cette nouvelle année, Milesopedia , la plateforme de référence en comparaison de cartes de crédit et programme de fidélité au Canada, publie pour la 4e année consécutive, son grand Palmarès 2025 des meilleurs programmes, cartes de crédit et comptes bancaires au Canada .

« 2025 s'amorce dans une économie marquée par la persistance de l'inflation et l'incertitude participant à l'augmentation du coût de la vie, il est essentiel de tirer le meilleur parti de chaque dollar dépensé. Une bonne carte de crédit peut non seulement simplifier les paiements, mais également enrichir votre quotidien. Que vous souhaitiez réduire vos dépenses quotidiennes, obtenir des remises en argent sur vos achats essentiels, vous offrir un accès aux salons d'aéroport ou profiter d'un surclassement à l'hôtel, vos cartes de crédit peuvent vous rapporter bien plus que ce que vous imaginez. Trop de consommateurs canadiens laissent de l'argent sur la table par manque de temps ou d'information. Notre Palmarès 2025 vise à démocratiser l'accès aux meilleures solutions financières et récompenses que vous méritez, » explique Jean-Maximilien Voisine, président-fondateur de Milesopedia.

NOUVEAUTÉS MARQUANTES DANS LE PALMARÈS 2025

Le Palmarès 2025 a été enrichi pour être plus représentatif de la diversité du marché canadien et repose sur l'analyse approfondie de 255 produits financiers (171 cartes de crédit et 84 comptes bancaires), en les évaluant sur la base de plus de 190 critères.

De cet examen approfondi, Milesopedia a décerné :

22 prix pour les cartes de crédit

5 prix pour des services bancaires

Nouveauté cette année, ces 6 prix Coups de cœur de la communauté Milesopedia ont été décernés suite à un vote populaire mené entre le 1er et le 14 décembre 2024 :

2 cartes de crédit, et

4 programmes de fidélité.

Le Palmarès 2025 met en lumière plusieurs changements et de nouveaux joueurs se distinguent dans les catégories préférées de la communauté Milesopedia.

Élue Meilleure carte de crédit Voyage, la Carte Cobalt American Express domine la compétition. Elle se distingue par ses généreuses récompenses sur les repas et les voyages, offrant une expérience de voyage inégalée pour les Canadiens.

Du côté des cartes de crédit remise en argent, la Carte American Express Or de la Banque Scotia s'impose comme la Meilleure carte de crédit Remise en argent selon la communauté. Avec ses 5 % de remise sur les achats d'épicerie et de restauration, cette carte permet d'économiser au quotidien tout en maximisant les récompenses.

De nouveaux produits entrent également dans le classement, illustrant la diversification de l'offre et l'évolution des attentes des consommateurs en matière de flexibilité et accessibilité.

Du côté des programmes de fidélité récompensés, le programme Aéroplan a été reconnu pour ses avantages exclusifs et sa flexibilité dans l'accumulation et l'utilisation des points alors que le programme American Express Points-Privilèges a été primé pour sa polyvalence et la diversité des options de récompenses disponibles.

Concernant les comptes bancaires, le Compte chèques Banque Nationale pour les Nouveaux arrivants a été récompensé à titre de Meilleure banque pour nouveaux arrivants au Québec, tandis que le Compte courant Banque EQ a été reconnu comme le Meilleur compte bancaire en ligne pour sa simplicité d'accès et son absence de frais.

Découvrez dès maintenant notre Palmarès 2025 avec des options variées pour répondre aux besoins de chaque profil : familles, voyageurs, étudiants, entrepreneurs et nouveaux arrivants, avec des avantages concrets sur les dépenses courantes, les voyages et la gestion financière.

À PROPOS DE MILESOPEDIA

Depuis sa création en 2015, la Fintech montréalaise Milesopedia a su s'établir comme la référence canadienne bilingue sur les programmes de fidélité, les cartes de crédit et les comptes bancaires (chèque et épargne) proposés aux Canadiens. Constamment sollicitée pour son expertise unique, cette entreprise connaît un développement prospère, notamment grâce à sa solution de comparaison avancée de cartes de crédit et de comptes bancaires qui est la plus utilisée au pays, rejoignant mensuellement plus de 2 millions de consommateurs uniques, grâce au Réseau Milesopedia comptant près de 15 partenaires : Protégez-Vous, François Charron, Educfinance, Dollars et cents | L'actualité, BB Jetlag, Retraite 101, Club Boomerang, Le Jeune retraité, NoovoMoi (Bell Media), InfoBref, The Canadian Jetsetter et RedFlagDeals (VerticalScope Inc.). Initialement lancé à titre de blogue par Jean-Maximilien Voisine, un passionné d'aviation et de voyages, son équipe compte désormais 16 employés. L'entreprise rend les produits financiers plus accessibles aux consommateurs en vulgarisant la littératie financière et promeut un usage responsable et profitable des outils financiers disponibles au Canada.

