VANCOUVER, BC, le 4 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Palette Skills Inc. annonce un don de 500 000 dollars canadiens de la part de RBC. Ce don permettra de former des travailleurs de tout le Canada à des compétences essentielles en matière d'IA. Ce programme de perfectionnement rapide, qui sera lancé en 2026, aidera les petites et moyennes entreprises à adopter de manière responsable la technologie de l'IA.

Depuis 2023, Palette offre des programmes de perfectionnement au Canada, aidant ainsi des milliers de travailleurs dans des secteurs prioritaires par l'intermédiaire de l'initiative Rehausser vos compétences. Grâce au soutien de RBC, Palette sera en mesure d'offrir aux travailleurs de tout le Canada une formation hautement spécialisée, éthique et spécifique à leur secteur dans le domaine de l'IA.

« L'économie canadienne est en pleine mutation. Ce financement permettra de lancer un programme de formation de la main-d'œuvre qui favorisera l'intégration stratégique, éthique et pratique de l'IA. Les chefs d'entreprise, les employés et les demandeurs d'emploi verront leurs compétences améliorées en quelques semaines, et non en plusieurs mois », a déclaré Mark Beckles, PDG de Palette. « Les entreprises peuvent continuer à se développer malgré l'incertitude et nous sommes reconnaissants du généreux soutien de RBC. »

« Le monde du travail et la technologie continuent de se transformer ; il n'a jamais été aussi important de doter les gens des compétences nécessaires pour un avenir prospère », a déclaré Gayle Corcoran, directrice principale, Impact social, RBC. « Nous sommes fiers de soutenir Palette Skills dans le travail qu'elle accomplit pour aider les entreprises canadiennes à développer et à adopter des compétences et des pratiques responsables en matière d'IA, qui sont essentielles pour l'avenir du travail. »

À propos de Palette Skills

Palette Skills gère l'une des initiatives les plus ambitieuses de l'histoire du Canada en matière de talents, Rehausser vos compétences, qui met en relation les entreprises innovantes du pays avec les talents dont elles ont besoin pour se développer. Ce modèle de perfectionnement professionnel permet aux travailleurs en milieu de carrière d'acquérir les compétences jugées essentielles par l'industrie. Le réseau Rehaussez vos compétences, qui regroupe des prestataires de formation, des partenaires industriels et des organisations communautaires, s'efforce de proposer des formations sur mesure qui répondent aux besoins des employeurs et des travailleurs.

