Paix industrielle à l'Office municipal d'habitation de Québec

QUÉBEC, le 2 juin 2021 /CNW Telbec/ - Après plusieurs mois de climat tendu, de relations travail difficiles et de négociations ardues, la pression a baissé de manière draconienne à l'Office municipal d'habitation de Québec (OMHQ) depuis que les parties se sont enfin entendues sur une entente de principe.

Celle-ci a été entérinée, hier soir, à 74 % par les cols bleus et à 89% par les cols blancs.

D'une durée de cinq ans, le contrat de travail prévoit une hausse salariale de 2 % annuellement et plusieurs autres améliorations, dont notamment l'horaire flexible pour les cols blancs et l'horaire d'été pour les cols bleus.

Des gains ont également été faits en ce qui concerne la progression de l'ancienneté du personnel temporaire. De plus, des clauses sur le télétravail et la retraite progressive ont été négociées, tandis que les heures de libérations syndicales ont été augmentées.

« Ce fut des négociations intenses mais nous sommes contents du résultat final. La solidarité et la détermination nous ont permis d'atteindre notre projectif de protéger le pouvoir d'achat de nos membres et d'améliorer leurs conditions de travail », se réjouit Mario Jean, conseiller syndical du SCFP.

Les cols bleus accomplissent notamment des tâches de préposé(e)s à l'entretien, de manutentionnaires, d'ouvriers(res) en réparation, de plombiers(res) et d'électricien(nes).

Pour les cols blancs, ils effectuent, entre autres, des tâches de répartiteurs(trices), d'organisatrices communautaires, de travailleurs sociaux et de travailleuses sociales, de personnels administratifs et de techniciens(nes) en bâtiment.

