MONTRÉAL, le 11 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Pages Jaunes Limitée (TSX: Y) (la « Société »), un chef de file en matière de médias numériques et de solutions marketing au Canada, a publié aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2020.

« Nous avons terminé l'exercice sur un autre bon trimestre; nous avons généré une solide trésorerie tout en continuant de poser les bases de notre futur », a déclaré M. David A. Eckert, président et chef de la direction de Pages Jaunes Limitée.

M. Eckert a commenté les principaux faits nouveaux du trimestre :

Bénéfice trimestriel solide. « Notre BAIIA ajusté 2 pour le trimestre a représenté une forte proportion de 36 % des produits, ce qui a contribué à porter la marge sur BAIIA 2 à 39 % pour l'exercice complet, malgré la crise de la COVID-19 et nos investissements dans des initiatives à l'égard des produits. »

« Notre BAIIA ajusté pour le trimestre a représenté une forte proportion de 36 % des produits, ce qui a contribué à porter la marge sur BAIIA à 39 % pour l'exercice complet, malgré la crise de la COVID-19 et nos investissements dans des initiatives à l'égard des produits. » La trésorerie a continué d'augmenter. « À la fin du mois de janvier, nos fonds en caisse s'élevaient à environ 164 M$. »

« À la fin du mois de janvier, nos fonds en caisse s'élevaient à environ 164 M$. » Offre publique de rachat dans le cours normal des activités visant les actions ordinaires en vigueur. « À la fin de l'exercice, la Société avait racheté 273 190 actions ordinaires en vertu de notre offre publique de rachat dans le cours normal des activités, pour un montant en trésorerie de 3,3 M$. »

« À la fin de l'exercice, la Société avait racheté 273 190 actions ordinaires en vertu de notre offre publique de rachat dans le cours normal des activités, pour un montant en trésorerie de 3,3 M$. » Dividende trimestriel en trésorerie 1 déclaré. « Notre conseil a déclaré un dividende en trésorerie de 0,11 $ par action ordinaire, devant être versé le 15 mars 2021 aux actionnaires inscrits le 26 février 2021. »

« Notre conseil a déclaré un dividende en trésorerie de 0,11 $ par action ordinaire, devant être versé le 15 mars 2021 aux actionnaires inscrits le 26 février 2021. » Sans endettement d'ici le 1 er juin. « Nous reconfirmons notre intention de rembourser nos débentures échangeables, soit notre seule dette restante, compte non tenu des obligations liées à des contrats de location, à leur valeur nominale, le 31 mai 2021 ou autour de cette date. Nos fonds en caisse à la fin de janvier excédent déjà largement le montant en capital de 107 M$ de cette dette. »

« Nous reconfirmons notre intention de rembourser nos débentures échangeables, soit notre seule dette restante, compte non tenu des obligations liées à des contrats de location, à leur valeur nominale, le 31 mai 2021 ou autour de cette date. Nos fonds en caisse à la fin de janvier excédent déjà largement le montant en capital de 107 M$ de cette dette. » Effet modeste de la COVID-19. « Nous avons bien géré la crise de la COVID-19 en cours de sorte que son effet sur nos résultats financiers n'est que de quelques points de pourcentage. Les tendances au titre des commandes à livrer indiquent une stabilisation suggérant une courbe des produits plus constante pour les prochains trimestres, puisque les ventes déjà enregistrées deviennent des produits comptabilisés. »

« Nous avons bien géré la crise de la COVID-19 en cours de sorte que son effet sur nos résultats financiers n'est que de quelques points de pourcentage. Les tendances au titre des commandes à livrer indiquent une stabilisation suggérant une courbe des produits plus constante pour les prochains trimestres, puisque les ventes déjà enregistrées deviennent des produits comptabilisés. » Progrès en ce qui a trait aux initiatives à l'égard des produits. « Pour préparer le futur, nous avons doublé notre capacité de télévente de façon à augmenter considérablement l'acquisition de nouveaux comptes, et nous mettons en œuvre nos programmes visant à augmenter l'offre au sein de notre solide portefeuille de produits. »

1. Le dividende sera désigné comme dividende déterminé en vertu du paragraphe 89(14) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale applicable se rapportant aux dividendes déterminés. 2. Le BAIIA ajusté correspond au bénéfice d'exploitation avant amortissements et frais de restructuration et autres charges (défini aux présentes comme le « BAIIA ajusté »), tel qu'il est présenté dans les états consolidés du résultat net de Pages Jaunes Limitée. Le BAIIA ajusté, la marge sur BAIIA ajusté, les dépenses d'investissement, le BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement, la marge sur BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement et la dette nette excluant les obligations liées à des contrats de location sont des mesures financières non conformes aux normes IFRS et n'ont pas de signification normalisée selon les normes IFRS. Il est donc peu probable qu'ils soient comparables à des mesures semblables employées par d'autres sociétés ouvertes. Pour en savoir davantage, se reporter à la section « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », à la page 6 du présent document.

Faits saillants financiers

(en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages et les montants par action)







Pages Jaunes Limitée Pour les trimestres clos les

31 décembre Pour les exercices clos les

31 décembre

2020

2019

2020

2019

Produits de PJ 76 669 $ 93 507 $ 333 538 $ 401 939 $ Produits du secteur Autre et éliminations intersectorielles -

-

-

1 274

Total des produits 76 669 $ 93 507 $ 333 538 $ 403 213 $ BAIIA ajusté1 27 639 $ 34 756 $ 129 442 $ 161 345 $ Marge sur BAIIA ajusté1 36,0 % 37,2 % 38,8 % 40,0 % Bénéfice avant impôt sur le résultat 19 155 $ 12 989 $ 78 712 $ 69 770 $ Bénéfice net 16 815 $ 53 597 $ 60 298 $ 94 669 $ Bénéfice de base par action 0,63 $ 2,02 $ 2,27 $ 3,57 $ Bénéfice dilué par action 0,58 $ 1,70 $ 2,10 $ 3,16 $ Dépenses d'investissement1 1 474 $ 1 981 $ 5 573 $ 9 738 $ BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement1 26 165 $ 32 775 $ 123 869 $ 151 607 $ Marge sur BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement1 34,1 % 35,1 % 37,1 % 37,6 % Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 35 438 $ 32 025 $ 126 998 $ 144 759 $

Résultats du quatrième trimestre de 2020

Le BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement 1 a totalisé 26,2 M$, et la marge sur BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement 1 s'est établie à 34,1 %.

a totalisé 26,2 M$, et la marge sur BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement s'est établie à 34,1 %. Le bénéfice net a diminué de 36,8 M$, pour s'établir à 16,8 M$, soit un bénéfice dilué de 0,58 $ par action.

La situation de trésorerie s'est établie à 153,5 M$ à la fin de la période, et se chiffrait à environ 163,7 M$ au 31 janvier 2021.

Information sectorielle

Les activités de la Société sont classées en deux secteurs à présenter, soit : PJ et Autre.

Le secteur PJ offre aux petites et moyennes entreprises du Canada des solutions de marketing et de médias numériques et traditionnels, y compris le positionnement prioritaire en ligne et mobile sur les médias détenus et exploités de Pages Jaunes, la syndication de contenu, des solutions de moteurs de recherche, la réalisation de sites Web, la gestion de campagnes sur les médias sociaux, un service d'affichage numérique ainsi que la production vidéo et la publicité imprimée. Le secteur comprend aussi le service d'annuaire numérique 411.ca, qui aide les utilisateurs à trouver des personnes et des entreprises locales et à entrer en contact avec elles, qui a été intégré dans la filiale entièrement détenue de la Société, Pages Jaunes Solutions numériques et médias Limitée, au 30 septembre 2019.

des solutions de marketing et de médias numériques et traditionnels, y compris le positionnement prioritaire en ligne et mobile sur les médias détenus et exploités de Pages Jaunes, la syndication de contenu, des solutions de moteurs de recherche, la réalisation de sites Web, la gestion de campagnes sur les médias sociaux, un service d'affichage numérique ainsi que la production vidéo et la publicité imprimée. Le secteur comprend aussi le service d'annuaire numérique 411.ca, qui aide les utilisateurs à trouver des personnes et des entreprises locales et à entrer en contact avec elles, qui a été intégré dans la filiale entièrement détenue de la Société, Pages Jaunes Solutions numériques et médias Limitée, au 30 septembre 2019. Le secteur Autre comprenait le média numérique PJ Resto, qui permettait aux utilisateurs de rechercher et de découvrir des restaurants locaux et d'effectuer des réservations, en plus d'offrir des capacités de commande en ligne, jusqu'à sa vente, le 30 avril 2019. Ce secteur comprenait aussi Mediative, jusqu'à sa liquidation le 31 janvier 2019. Mediative offrait des services spécialisés de marketing numérique et de médias de performance à des clients nationaux, partout au Canada . Après le deuxième trimestre de 2019, plus aucune activité n'était présentée dans ce secteur.

Un aperçu de chaque secteur et de sa performance pour les trimestres et les exercices clos les 31 décembre 2020 et 2019 est présenté dans le rapport de gestion du 10 février 2021.

1. Le BAIIA ajusté correspond au bénéfice d'exploitation avant amortissements et frais de restructuration et autres charges (défini aux présentes comme le « BAIIA ajusté »), tel qu'il est présenté dans les états consolidés du résultat net de Pages Jaunes Limitée. Le BAIIA ajusté, la marge sur BAIIA ajusté, les dépenses d'investissement, le BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement, la marge sur BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement et la dette nette excluant les obligations liées à des contrats de location sont des mesures financières non conformes aux normes IFRS et n'ont pas de signification normalisée selon les normes IFRS. Il est donc peu probable qu'ils soient comparables à des mesures semblables employées par d'autres sociétés ouvertes. Pour en savoir davantage, se reporter à la section « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », à la page 6 du présent document.

Résultats financiers du quatrième trimestre de 2020

Pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre 2020, le total des produits a diminué de 18,0 % d'un exercice à l'autre, pour s'établir à 76,7 M$, comparativement à 93,5 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. La diminution pour le trimestre clos le 31 décembre 2020 est attribuable au recul de nos médias numériques et médias imprimés de PJ à marge plus élevée et, dans une moindre mesure, de nos services numériques à marge moins élevée, ce qui a exercé une pression sur nos marges brutes. Les produits du quatrième trimestre de 2020 ont aussi été touchés par la pandémie de COVID-19, qui a eu une incidence sur les dépenses des clients et, dans une moindre mesure, sur les taux de renouvellement des clients.

Le BAIIA ajusté1 a diminué pour se chiffrer à 27,6 M$, ou 36,0 % des produits, pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre 2020, comparativement à 34,8 M$, ou 37,2 % des produits, pour la période correspondante de l'exercice précédent. La diminution du BAIIA ajusté et de la marge sur BAIIA ajusté1 au cours du trimestre clos le 31 décembre 2020 est attribuable aux pressions exercées sur les produits, partiellement contrebalancées par l'efficience au sein des ventes et de l'exploitation découlant des optimisations et des réductions des autres coûts d'exploitation, incluant des réductions de la main-d'œuvre et des charges connexes liées aux employés, des réductions des espaces de bureaux de la Société et d'autres réductions au titre des dépenses au sein du secteur. Les pressions exercées sur les produits, de même que l'augmentation de l'effectif de vente, contrebalancées en partie par les optimisations continues, exerceront une certaine pression sur la marge au cours des prochains trimestres.

Le BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement1 a diminué de 6,6 M$ pour s'établir à 26,2 M$ au cours du quatrième trimestre de 2020, comparativement à 32,8 M$ au cours de la période correspondante de l'exercice précédent.

Pour le trimestre clos le 31 décembre 2020, le bénéfice net s'est établi à 16,8 M$, comparativement à un bénéfice net de 53,6 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent, ce qui s'explique par la comptabilisation d'un montant plus élevé d'attributs fiscaux et de différences temporaires non comptabilisés auparavant en 2019. Le bénéfice avant impôt a augmenté, passant de 13,0 M$ pour le quatrième trimestre de 2019 à 19,2 M$ pour le trimestre clos le 31 décembre 2020, la baisse du BAIIA ajusté ayant été plus que contrebalancée par une baisse des frais de restructuration et autres charges, des charges financières et de la dotation aux amortissements.

Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation ont augmenté de 3,4 M$, pour s'établir à 35,4 M$ pour le trimestre clos le 31 décembre 2020, comparativement à 32,0 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent, ce qui s'explique surtout par la baisse de 7,1 M$ du BAIIA ajusté, qui a été plus que contrebalancée par une augmentation de 4,0 M$ de la variation des actifs et des passifs d'exploitation, par une baisse de 4,8 M$ des intérêts payés et par une baisse de 1,6 M$ des paiements au titre des frais de restructuration et autres charges.

Résultats financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2020

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, les produits tirés du secteur PJ ont diminué de 68,4 M$, ou 17,0 % d'un exercice à l'autre, pour se chiffrer à 333,5 M$, comparativement à 401,9 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. La diminution pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 est attribuable au recul de nos médias numériques et médias imprimés de PJ à marge plus élevée et, dans une moindre mesure, de nos services numériques à marge moins élevée, ce qui a exercé une pression sur nos marges bénéficiaires brutes. Les produits de 2020 ont aussi été touchés par la pandémie de COVID-19, qui a eu une incidence sur les dépenses des clients et, dans une moindre mesure, sur les taux de renouvellement des clients.



1. Le BAIIA ajusté correspond au bénéfice d'exploitation avant amortissements et frais de restructuration et autres charges (défini aux présentes comme le « BAIIA ajusté »), tel qu'il est présenté dans les états consolidés du résultat net de Pages Jaunes Limitée. Le BAIIA ajusté, la marge sur BAIIA ajusté, les dépenses d'investissement, le BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement, la marge sur BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement et la dette nette excluant les obligations liées à des contrats de location sont des mesures financières non conformes aux normes IFRS et n'ont pas de signification normalisée selon les normes IFRS. Il est donc peu probable qu'ils soient comparables à des mesures semblables employées par d'autres sociétés ouvertes. Pour en savoir davantage, se reporter à la section « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », à la page 6 du présent document.

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, le BAIIA ajusté1 du secteur PJ a totalisé 129,4 M$, ou 38,8 % des produits, comparativement à 161,0 M$, ou 40,1 % des produits, pour la période correspondante de l'exercice précédent. La diminution du BAIIA ajusté et de la marge sur BAIIA ajusté1 au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 est attribuable aux pressions générales exercées sur les produits dans le secteur, partiellement contrebalancées par l'efficience au sein des ventes et de l'exploitation découlant des optimisations et des réductions continues des autres coûts d'exploitation, incluant des réductions de la main-d'œuvre et des charges connexes liées aux employés, des réductions des espaces de bureaux de la Société et d'autres réductions au titre des dépenses au sein du secteur. De plus, les résultats du premier trimestre de 2019 ont bénéficié d'un ajustement de la charge de rémunération variable attribuable à l'attrition de l'effectif et aux performances de l'exercice précédent. Les pressions exercées sur les produits, de même que l'augmentation de l'effectif de vente, contrebalancées en partie par les optimisations continues, exerceront une certaine pression sur la marge au cours des prochains trimestres.

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, le total des produits a diminué de 17,3 % d'un exercice à l'autre, pour s'établir à 333,5 M$, comparativement à 403,2 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Le BAIIA ajusté a diminué de 19,8 % pour se chiffrer à 129,4 M$, ou 38,8 % des produits, pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, comparativement à 161,3 M$, ou 40,0 % des produits, pour la période correspondante de l'exercice précédent. Les résultats d'un exercice à l'autre pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 sont attribuables au secteur PJ.

Le BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement1 a diminué de 27,7 M$ pour s'établir à 123,9 M$ pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, comparativement à 151,6 M$ au cours de la période correspondante de l'exercice précédent.

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, le bénéfice net s'est établi à 60,3 M$, comparativement à un bénéfice net de 94,7 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent, ce qui s'explique par la comptabilisation d'un montant plus élevé d'attributs fiscaux et de différences temporaires non comptabilisés auparavant en 2019. Le bénéfice avant impôt a augmenté, passant de 69,8 M$ en 2019 à 78,7 M$ pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, la baisse du BAIIA ajusté ayant été plus que contrebalancée par une baisse des frais de restructuration et autres charges, des charges financières et de la dotation aux amortissements.

Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation ont diminué de 17,8 M$, pour s'établir à 127,0 M$ pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, comparativement à 144,8 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. La diminution est essentiellement attribuable à la baisse de 31,9 M$ du BAIIA ajusté et à une diminution de 9,9 M$ de la variation des actifs et des passifs d'exploitation, facteurs contrebalancés par une baisse de 16,1 M$ des intérêts payés et par une baisse de 8,0 M$ des paiements au titre des frais de restructuration et autres charges.

Au 31 décembre 2020, le total de la dette de la Société se chiffrait à 154,0 M$, comparativement à 156,4 M$ au 31 décembre 2019. Au 31 décembre 2020, la dette nette excluant les obligations liées à des contrats de location1 de la Société se chiffrait à (52,4) M$, comparativement à une dette nette excluant les obligations liées à des contrats de location de 54,1 M$ au 31 décembre 2019.

1. Le BAIIA ajusté correspond au bénéfice d'exploitation avant amortissements et frais de restructuration et autres charges (défini aux présentes comme le « BAIIA ajusté »), tel qu'il est présenté dans les états consolidés du résultat net de Pages Jaunes Limitée. Le BAIIA ajusté, la marge sur BAIIA ajusté, les dépenses d'investissement, le BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement, la marge sur BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement et la dette nette excluant les obligations liées à des contrats de location sont des mesures financières non conformes aux normes IFRS et n'ont pas de signification normalisée selon les normes IFRS. Il est donc peu probable qu'ils soient comparables à des mesures semblables employées par d'autres sociétés ouvertes. Pour en savoir davantage, se reporter à la section « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », à la page 6 du présent document.

Conférence téléphonique et webdiffusion

Pages Jaunes Limitée tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion simultanées à l'intention des analystes et des médias à 8 h 30 (heure de l'Est) le 11 février 2021 pour commenter les résultats du quatrième trimestre de 2020. On peut assister à cette conférence en composant le 416 695-6725 dans la région de Toronto ou le 1 866 696-5910 à l'extérieur de cette zone. Le mot de passe est # 8577790. Veuillez joindre la conférence au moins cinq minutes avant le début de celle-­ci.

La conférence sera aussi disponible par webdiffusion à partir du site Web de la Société, à l'adresse

https://entreprise.pj.ca/fr/investisseurs/rapports-financiers/ .

La conférence téléphonique sera archivée dans la section « Investisseurs » du site Web, à l'adresse

https://entreprise.pj.ca/fr/investisseurs/evenements-financiers-presentations/ .

À propos de Pages Jaunes Limitée

Pages Jaunes Limitée (TSX: Y) est une société canadienne de médias numériques et de solutions marketing qui offre des occasions aux vendeurs et aux acheteurs d'interagir et de faire des affaires au sein de l'économie locale. Pages Jaunes détient certains des principaux médias locaux en ligne au Canada, notamment PJ.ca, Canada411 et 411.ca, ainsi que les applications mobiles PJ, Canada411 et 411, de même que les annuaires imprimés Pages Jaunes. Pour plus d'information, visitez notre site Web au https://entreprise.pj.ca/fr/.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives au sujet des objectifs, des stratégies, des conditions financières, y compris d'un éventuel remboursement intégral des débentures échangeables restantes de la Société, à leur valeur nominale, le 31 mai 2021 ou peu après cette date, du versement, à ses actionnaires ordinaires, d'un dividende en trésorerie de 0,11 $ par action par trimestre, et des résultats d'exploitation et des activités de la Société. Ces déclarations sont prospectives puisqu'elles sont fondées sur nos attentes, en date du 10 février 2021, en ce qui concerne nos activités et les marchés sur lesquels nous les exerçons, ainsi que sur différentes estimations et hypothèses. Nos résultats réels pourraient différer de manière importante de nos attentes si des risques connus ou inconnus touchaient nos activités ou si nos estimations ou hypothèses se révélaient inexactes. Par conséquent, nous ne pouvons garantir que l'une ou l'autre de nos déclarations prospectives se réalisera. Les risques qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels diffèrent de façon importante de nos attentes actuelles sont analysés dans la section 5 de notre rapport de gestion en date du 10 février 2021. Nous n'avons aucune intention ni ne nous engageons à le faire, sauf si cela est exigé conformément à la loi, de mettre à jour les déclarations prospectives même si de nouveaux renseignements venaient à notre connaissance, par suite d'événements futurs ou pour toute autre raison.



Mesures financières non conformes aux normes IFRS

BAIIA ajusté et marge sur BAIIA ajusté

De manière à offrir une meilleure compréhension des résultats, la Société utilise les termes BAIIA ajusté et marge sur BAIIA ajusté. Le BAIIA ajusté correspond au bénéfice d'exploitation avant amortissements et frais de restructuration et autres charges (défini aux présentes comme le « BAIIA ajusté »), tel qu'il est présenté dans les états consolidés du résultat net de Pages Jaunes Limitée. Nous définissons la marge sur BAIIA ajusté en tant que BAIIA ajusté en pourcentage des produits. Le BAIIA ajusté et la marge sur BAIIA ajusté ne sont pas des mesures de la performance conformes aux normes IFRS et ils ne sont pas considérés comme un substitut du bénéfice d'exploitation ou du bénéfice net pour mesurer la performance de Pages Jaunes. Les définitions du BAIIA ajusté et de la marge sur BAIIA ajusté ne sont pas normalisées selon les normes IFRS; il est donc peu probable qu'ils soient comparables à des mesures semblables employées par d'autres sociétés cotées en bourse. Le BAIIA ajusté et la marge sur BAIIA ajusté ne devraient pas être utilisés comme mesures exclusives des flux de trésorerie, car ils ne tiennent pas compte de l'incidence des variations du fonds de roulement, de l'impôt sur le résultat, des paiements d'intérêts, de la capitalisation des régimes, des dépenses d'investissement, des acquisitions d'entreprises, des réductions du capital de la dette ainsi que des autres provenances et utilisations des flux de trésorerie, qui sont présentées à la page 28 de notre rapport de gestion au 10 février 2021. La direction utilise le BAIIA ajusté et la marge sur BAIIA ajusté pour évaluer la performance de ses activités, car ils reflètent la rentabilité continue. La direction est d'avis que certains investisseurs et analystes utilisent le BAIIA ajusté et la marge sur BAIIA ajusté pour évaluer la capacité d'une société à assurer le service de sa dette et à satisfaire à d'autres obligations de paiement ou comme mesure courante pour évaluer les sociétés exerçant leurs activités dans le secteur des médias et des solutions de marketing ainsi que pour évaluer la performance d'une entreprise.

BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement et marge sur BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement

La Société utilise aussi le BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement, que nous définissons comme le BAIIA ajusté, tel qu'il est défini ci-dessus, moins les dépenses d'investissement, que nous définissons comme les acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles, présentées dans la section « Activités d'investissement » des tableaux consolidés des flux de trésorerie de la Société. Nous définissons la marge sur BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement en tant que BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement en pourcentage des produits. Le BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement et la marge sur BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement sont des mesures financières non conformes aux normes IFRS et ils n'ont pas de signification normalisée selon les normes IFRS. Il est donc peu probable qu'ils soient comparables à des mesures semblables employées par d'autres sociétés cotées en bourse. Nous utilisons le BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement et la marge sur BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement pour évaluer la performance de nos activités, car ils reflètent les flux de trésorerie provenant de nos activités commerciales. Nous sommes d'avis que certains investisseurs et analystes utilisent le BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement et la marge sur BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement pour évaluer la performance des entreprises de notre secteur.

La mesure financière conforme aux normes IFRS qui s'apparente le plus au BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement est le bénéfice d'exploitation avant amortissements et frais de restructuration et autres charges (défini ci-dessus comme le « BAIIA ajusté »), tel qu'il est présenté dans les états consolidés du résultat net de Pages Jaunes Limitée. Pour un rapprochement des dépenses d'investissement et du BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement, se reporter aux pages 5 et 11, respectivement, du rapport de gestion au 10 février 2021.

Dette nette excluant les obligations liées à des contrats de location

La dette nette excluant les obligations liées à des contrats de location est une mesure financière non conforme aux normes IFRS et elle n'a pas de signification normalisée selon les normes IFRS. Il est donc peu probable qu'elle soit comparable à des mesures semblables employées par d'autres sociétés cotées en bourse. La dette nette excluant les obligations liées à des contrats de location comprend les débentures échangeables, déduction faite de la trésorerie, telles qu'elles sont présentées dans nos états consolidés de la situation financière. Nous utilisons la dette nette à titre d'indicateur de la capacité de la Société à respecter ses obligations financières et à réduire la dette et la charge d'intérêts connexe, puisqu'elle représente le montant de la dette excluant les obligations liées à des contrats de location qui n'est pas couvert par la trésorerie disponible. Nous sommes d'avis que certains investisseurs et analystes utilisent la dette nette pour établir le levier financier d'une société.



La mesure conforme aux normes IFRS qui s'apparente le plus est le total de la dette, tel qu'il est présenté à la section « Informations à fournir concernant le capital », à la page 53 de nos états financiers consolidés pour les exercices clos en 2020 et 2019. Le tableau suivant présente un rapprochement du total de la dette et de la dette nette excluant les obligations liées à des contrats de location.











Dette nette excluant les obligations liées à des contrats de location

(en milliers de dollars canadiens)









Au 31 décembre 2020

Au 31 décembre 2019

Débentures échangeables 101 115 $ 98 537 $ Obligations liées à des contrats de location 52 874

57 885

Total de la dette 153 989 $ 156 422 $ Obligations liées à des contrats de location (52 874)

(57 885)

Trésorerie (153 492)

(44 408)

Dette nette excluant les obligations liées à des contrats de location (52 377) $ 54 129 $

SOURCE Pages Jaunes Limitée

Renseignements: Investisseurs : Franco Sciannamblo, Premier vice-président et chef de la direction financière, [email protected]; Médias : John Ireland, Premier vice-président, Efficacité organisationnelle, [email protected]

Liens connexes

https://corporate.yp.ca