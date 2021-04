MONTRÉAL, le 23 avril 2021 /CNW Telbec/ - Pages Jaunes Limitée (TSX : Y) (la « société »), un chef de file en matière de médias numériques et de solutions marketing au Canada, annonce le remboursement complet, le 31 mai 2021, du montant en capital global de 107 033 000 $ de ses débentures échangeables.

« Comme nous nous étions engagés à le faire en février 2020, nous sommes ravis d'annoncer que la société a déposé son avis de remboursement et procédera au remboursement complet de ses débentures échangeables le 31 mai 2021, au pair, en plus des intérêts courus et impayés. Nous sommes enchantés d'avoir atteint ce jalon marquant la fin de notre endettement, et nous nous réjouissons d'avance de dévoiler dans quelques semaines nos résultats du premier trimestre, » a déclaré David A. Eckert, président et chef de la direction de Pages Jaunes Limitée.

Conférence téléphonique et webdiffusion

Pages Jaunes Limitée présentera un appel pour les analystes et les médias, avec webdiffusion simultanée, à 8 h 30 HNE le 13 mai 2021 pour discuter de ses résultats du premier trimestre de 2021. Il sera possible de participer à l'appel en composant le 416-695-6725 dans la région de Toronto, ou le 1 866 696-5910 à l'extérieur de Toronto, et en employant le code d'accès 8577790#. Prévoyez de vous joindre à l'appel au moins cinq minutes avant l'heure du début de la conférence.

L'appel sera diffusé simultanément au site Web de la société, à : https://entreprise.pj.ca/fr/investisseurs/rapports-financiers/ .

L'appel sera ensuite archivé dans la section « Investisseurs » du site, à : https://entreprise.pj.ca/fr/investisseurs/evenements-financiers-presentations/ .

À propos de Pages Jaunes Limitée

Pages Jaunes Limitée (TSX : Y) est une société canadienne de médias numériques et de solutions marketing qui offre des occasions aux vendeurs et aux acheteurs d'interagir et de faire des affaires au sein de l'économie locale. Pages Jaunes détient certains des principaux médias locaux en ligne au Canada, notamment PJ.ca, Canada411 et 411.ca, ainsi que les applications mobiles PJ, Canada411 et 411, de même que les annuaires imprimés Pages Jaunes. Pour plus d'information, visitez notre site Web au www.entreprise.pj.ca/fr/ ,

SOURCE Pages Jaunes Limitée

Renseignements: Investisseurs: Franco Sciannamblo, Premier vice-président et chef de la direction financière [email protected] ; Médias: John Ireland, Premier vice-président, efficacité organisationnelle [email protected]

