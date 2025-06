BLAINVILLE, QC, le 10 juin 2025 /CNW/ - P3F est fière d'annoncer que l'un de ses projets, développé en collaboration avec Mila , Nolinor Aviation , CIRRUS Intelligence et le CNRC , sera le seul projet réalisé avec une PME sélectionné par Mila pour être présenté au Sommet du G7 sur l'innovation. Cette solution d'intelligence artificielle, conçue pour transformer la gestion des enquêtes de sécurité dans le secteur de l'aviation, illustre le savoir-faire québécois à l'échelle internationale.

En collaboration avec Mila, Nolinor Aviation et CIRRUS Intelligence, P3F a assuré le soutien technique nécessaire pour répondre aux exigences du secteur aérien. P3F a notamment conçu l'architecture de cette solution de pointe, structurant les flux de traitement automatisé des rapports d'incident, intégrant des modules d'IA avancés, développé par Mila, et assurant un cadre sécuritaire et performant pour une analyse intelligente et rapide des événements.

« Le projet démontre clairement que l'IA peut répondre à des besoins concrets sur le terrain. Collaborer avec Mila et un joueur comme Nolinor, a été une expérience enrichissante et stimulante. Pour P3F, c'est une belle tape dans le dos, et surtout un point de départ vers d'autres projets. » - Mathieu Duchesne, Gestionnaire et Associé, P3F

Grâce à ce nouvel outil, les équipes de sécurité pourront réduire de manière significative le temps consacré aux enquêtes. Plusieurs tâches complexes, comme la structuration des rapports, l'analyse des barrières de prévention ou la consultation de documents techniques, seront désormais automatisées, ce qui permettra de consacrer plus de temps à l'interprétation et à l'action.

« L'objectif, c'est que ce soit interactif -- ce n'est pas fait pour que le modèle de langage fasse tout d'un coup et que ce soit terminé. L'idée, c'est de permettre des allers-retours, une vraie interaction. Au final, c'est l'humain qui reste responsable du rapport. » - Hadrien Bertrand, chercheur principal en recherche appliquée, Mila

La solution a d'ailleurs permis de faire passer certaines analyses de 40 heures à environ 5 heures d'implication humaine, une réduction de 80 %. La prochaine étape consiste à en amorcer la commercialisation à l'échelle de l'industrie aérienne.

Ce projet marque une première incursion de P3F dans le domaine de l'intelligence artificielle, et l'entreprise travaille déjà sur d'autres initiatives ambitieuses. Pour en savoir plus ou pour discuter d'un projet sur mesure, visitez le p3f.ca.

À propos de P3F

P3F est une agence québécoise basée à Blainville, spécialisée en solutions numériques sur mesure. Alliant design, développement web, stratégie numérique et intégration d'intelligence artificielle, P3F accompagne les entreprises dans leur croissance numérique avec une approche humaine, innovante et performante. Grâce à son expertise multidisciplinaire, l'agence conçoit des outils sur mesure (sites web, applications web, plateformes de gestion) qui répondent concrètement aux besoins d'affaires de ses clients. Pour plus d'informations sur P3F et ses services, veuillez visiter le p3f.ca . Des mises à jour et des nouvelles peuvent également être trouvées en suivant @p3fca sur Instagram.

