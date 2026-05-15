BERLIN, 15 mai 2026 /CNW/ - Ozelle a reçu un Gold Award aux German Innovation Awards, l'une des principales distinctions en matière d'innovation en Allemagne, pour son analyseur multifonctionnel EHBT-50 Mini Lab. Ce prix récompense les innovations qui font progresser les produits et les technologies grâce à une valeur ajoutée pour l'utilisateur, à l'excellence en ingénierie et à l'incidence pratique dans l'ensemble des secteurs d'activité.

Ozelle remporte la médaille d’or au German Innovation Award

Conçu pour les milieux cliniques décentralisés, le Mini Lab EHBT-50 combine l'hématologie 7-diff, la biochimie, l'immunodosage et l'analyse morphologique basée sur l'IA au sein d'une plateforme diagnostique intégrée. Le système a été reconnu dans la catégorie des technologies médicales pour avoir répondu à la demande croissante de diagnostics plus rapides et plus accessibles au-delà des laboratoires centralisés.

À mesure que les tests diagnostiques prennent de l'ampleur dans les environnements de soins de santé de première ligne, les laboratoires font face à des pressions croissantes en raison des pénuries de personnel, de la complexité des flux de travail et des délais d'exécution retardés. Dans de nombreux milieux de soins répartis, l'analyse de morphologie avancée dépend encore largement du personnel spécialisé et de l'infrastructure de laboratoire centralisée. L'approche d'Ozelle met l'accent sur la simplification de ces flux de travail tout en maintenant la capacité d'analyse au niveau du laboratoire dans la pratique clinique quotidienne.

Le mini laboratoire EHBT-50 intègre la technologie AI × CBM (Complete Blood Morphology) d'Ozelle pour soutenir l'analyse morphologique normalisée et l'identification rapide des cellules anormales. En combinant l'interprétation assistée par l'IA et l'imagerie cellulaire cohérente, le système aide à réduire la dépendance à l'égard d'un examen manuel hautement spécialisé dans les environnements de tests courants tout en améliorant l'uniformité entre les différents milieux cliniques.

Pour un fonctionnement clinique quotidien, l'analyseur propose une architecture nécessitant peu d'entretien, des cartouches tout-en-un scellées, des réactifs à température ambiante et des tests simplifiés en un clic conçus pour réduire la complexité opérationnelle. Le système prend également en charge des panels de test flexibles pour des applications telles que le diagnostic des infections, la gestion du diabète et le test de la thyroïde, aidant les cliniciens à gérer des besoins diagnostiques plus vastes sans dépendre de plusieurs analyseurs autonomes.

Fondé en 2014 dans la Silicon Valley et maintenant présent dans le monde entier avec des opérations à Francfort, Ozelle développe des systèmes de diagnostic alimentés par l'IA et l'IdO pour des applications médicales et vétérinaires dans le monde entier. « Cette reconnaissance reflète l'importance croissante de l'industrie pour les systèmes de diagnostic qui peuvent fonctionner de façon fiable dans des environnements cliniques réels », déclare Ozelle. « Nous croyons que l'hématologie entre dans une nouvelle phase dans laquelle l'IA et la morphologie s'intègrent davantage aux flux de travail cliniques courants. » Demandez une démonstration en direct des solutions diagnostiques alimentées par l'IA d'Ozelle.

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SOURCE Ozelle