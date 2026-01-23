DUBAÏ, EAU, 23 janvier 2026 /CNW/ - Ozelle, innovateur mondial en matière de diagnostic intelligent, doit présenter ses solutions de nouvelle génération au salon WHX Labs Dubaï 2026 (du 10 au 13 février, kiosque S1.D58). Sous le thème « AI × CBM: The Next-Generation of Complete Blood Morphology (IA + CBM : la nouvelle génération de morphologie sanguine complète) », Ozelle expliquera comment les tests de diagnostic peuvent évoluer au-delà des analyseurs autonomes et se muer en solutions intelligentes prêtes à l'emploi, conçues pour combler le fossé entre la précision du laboratoire et les environnements cliniques du monde réel.

Ozelle invite les visiteurs à découvrir l’avenir du diagnostic au salon WHX Dubaï

IA × morphologie sanguine complète : voir plus. Un diagnostic plus intelligent.

La morphologie sanguine complète (CBM) d'Ozelle, alimentée par l'IA, redéfinit le diagnostic hématologique en combinant imagerie à haute définition et analyse algorithmique en temps réel. Au-delà des données numériques traditionnelles, le système repère des cellules multiclassifiées, notamment les neutrophiles segmentés (NST), les granulocytes neutrophiles segmentés (NSG), les lymphocytes atypiques (ALY) et les réticulocytes (RET), afin de favoriser une détection plus précoce et des prises de décision cliniques plus éclairées à partir d'une seule goutte de sang.

Des tests tout en un grâce à des panels flexibles basés sur des scénarios

La solution intègre l'hématologie, la biochimie et les immunoessais dans un flux de travail unique qui ne nécessite aucune maintenance. Les cliniciens peuvent ainsi créer à la demande des panels flexibles, adaptés à des scénarios spécifiques, par exemple typage des infections (numération sanguine complète + protéine C réactive + sérum amyloïde A), traitement du diabète (numération sanguine complète + hémoglobine glyquée) et dépistage cardiaque (numération sanguine complète + partie N-terminale du peptide natriurétique de type B). Cette polyvalence aide les cliniques de soins primaires et les pharmacies à fournir des résultats complets avec une efficacité inégalée.

Outil intelligent fondé sur l'IA : des résultats à l'orientation diagnostique

L'un des produits phares d'Ozelle présentés WHX Labs Dubaï sera l'outil intelligent fondé sur l'IA (Open Dx), un outil de diagnostic unifié intégré directement à l'analyseur. Le système intègre en toute fluidité la commande de tests, l'examen des résultats et des orientations proposées par l'IA dans un seul flux de travail, ce qui permet aux cliniciens de passer efficacement et avec plus d'assurance du test à l'interprétation.

En identifiant automatiquement les résultats anormaux, en signalant les risques potentiels et en fournissant des interprétations globales structurées, l'outil transforme les rapports statiques traditionnels en diagnostics interactifs. Grâce à sa fonctionnalité d'IA conversationnelle, les cliniciens peuvent approfondir les résultats en consultant interactivement les rapports. Dans les applications vétérinaires, l'outil fondé sur l'IA propose également une orientation diagnostique assistée par l'intelligence artificielle et des références de médicaments spécifiquement adaptées aux soins des animaux.

Échelle mondiale, précision validée

Les capacités d'IA d'Ozelle reposent sur plus de 50 000 installations dans le monde entier, qui génèrent plus de 50 millions d'images cellulaires par jour. Cette base de données, qui dépasse les 100 milliards de points de données réelles, assure l'affinement permanent des algorithmes validés par un système de contrôle de la qualité exclusif dans le secteur.

Au salon WHX Labs Dubaï (kiosque S1.D58), Ozelle invite tous les participants à des démonstrations en direct et à des séances interactives afin de découvrir comment la combinaison IA × CBM façonne l'avenir des tests de diagnostic. Laissez un message pour réserver votre rencontre en direct.

