Cette nouvelle compagnie aérienne souhaite faire les choses autrement en mettant au cœur de ses préoccupations le bien-être des voyageurs durant la pandémie

MIRABEL, QC, le 23 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de sa campagne HIGH LOVE, la compagnie aérienne OWG offre aux voyageurs qui ont perdu leur acompte à cause de la pandémie de récupérer leur argent ou d'obtenir un crédit sur un prochain vol. C'est par le biais de cette initiative promotionnelle inusitée que l'entreprise souhaite ajouter un brin de soleil dans la vie des gens dont les plans de voyage ont été annulés et de leur montrer qu'elle a réellement à cœur leurs préoccupations et leur bien-être.