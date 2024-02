WINNIPEG, MB, le 20 févr. 2024 /CNW/ - Le Manitoba Theatre for Young People (MTYP) bénéficiera d'améliorations en matière d'accessibilité et de protection de l'environnement après un investissement de plus de 1,3 million de dollars du gouvernement fédéral.

Annoncé par le ministre Dan Vandal et par Suzanne Munroe, présidente du conseil d'administration du MTYP, ce projet offrira à la collectivité un espace plus inclusif et plus durable pour se rassembler et exprimer sa créativité.

Le financement permettra d'aider à offrir un accès sans obstacle aux coulisses et aux studios, ainsi qu'à modifier les toilettes publiques. Les spectateurs, y compris les enfants neurodiversifiés, pourront également assister aux spectacles dans un espace accueillant grâce au réaménagement de la salle de repos.

Le projet comprendra aussi des rénovations qui feront du théâtre un espace plus écologique et plus écoénergétique. Il s'agira notamment de remplacer le toit et les fenêtres d'origine, de moderniser l'éclairage suspendu avec une nouvelle technologie à DEL et de remplacer le système de chauffage, de ventilation et de climatisation vieillissant. Une fois terminées, les améliorations devraient permettre de réduire la consommation d'énergie de l'établissement d'environ 81,7 pour cent et les émissions de gaz à effet de serre de 288 tonnes par an.

Le MTYP crée et présente des productions théâtrales professionnelles pour les enfants et les familles depuis 1982, et est devenu l'une des compagnies de théâtre professionnel les plus respectées au Canada. L'établissement abrite également la MTYP School, qui propose des programmes de théâtre-éducation à plus de 1 500 enfants chaque année, ainsi que le Native Youth Theatre, un programme éducatif qui offre des cours gratuits aux jeunes autochtones de Winnipeg, dirigés et dispensés par des artistes autochtones.

Citations

« Ce théâtre est un espace essentiel pour les gens de Winnipeg. Située au cœur de La Fourche, cette institution artistique et culturelle sera désormais plus accessible et utilisera des solutions innovantes en matière d'infrastructures vertes. Les améliorations apportées au Manitoba Theatre for Young People offriront aux enfants et aux visiteurs de tous âges une installation moderne où ils pourront se rassembler et s'exprimer tout en profitant de l'une des expériences culturelles les plus enrichissantes du Manitoba. »

L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ces projets permettront d'améliorer et de moderniser les installations du MTYP, qui est notre foyer depuis 1999. Cet incroyable bâtiment accueille chaque année des dizaines de milliers d'enfants et de jeunes, ainsi que les adultes qui s'occupent d'eux, pour leur permettre de découvrir le théâtre et les arts et d'y participer. Des milliers d'autres personnes profitent de ces espaces grâce aux événements et aux festivals organisés ici par d'autres membres de notre collectivité. Compte tenu de la position de ce centre culturel, il est important que nous réinvestissions dans ses infrastructures afin qu'il puisse nous servir au mieux pendant les décennies à venir. Nous remercions le gouvernement du Canada de contribuer aux initiatives de nos plans d'amélioration des immobilisations qui permettront d'améliorer les résultats en matière d'écologisation et de favoriser encore davantage l'accessibilité pour le personnel, les artistes, les bénévoles et, bien sûr, les enfants, les familles et les éducateurs que nous servons. »

Suzanne Munroe, présidente du conseil d'administration du MTYP

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 1 349 740 $ dans ce projet d'améliorations dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI), et le Manitoba Theatre for Young People est chargé d'obtenir le financement restant pour le projet.

Le programme BCVI vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent, et se rassemblent, en réduisant la pollution, en réduisant les coûts et en soutenant des milliers de bons emplois.Grâce aux améliorations écologiques et aux autres travaux effectués dans les bâtiments communautaires publics existants, et grâce aux nouvelles constructions dans les collectivités mal desservies, le programme BCVI aide à faire en sorte que les installations communautaires soient inclusives et accessibles, et à ce qu'elles aient une longue durée de vie, en plus d'aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et il contribue à accroître la résilience face aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et il contribue à accroître la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Pour en savoir plus sur le programme BCVI, visitez le site Web d'Infrastructure Canada.

Alors que le monde s'oriente vers une économie nette zéro, les gens qui vivent et travaillent dans les Prairies prennent des mesures concrètes et s'emploient à tirer parti des possibilités croissantes de développement économique.

Le 18 décembre 2023, le gouvernement fédéral a lancé le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, qui souligne la nécessité d'une approche collaborative et régionale de la durabilité, axée sur le renforcement de la coordination des programmes fédéraux et des initiatives bénéficiant d'investissements importants. Le Cadre constitue la première étape d'un parcours qui réunira de nombreux intervenants. PrairiesCan a consacré 100 millions de dollars sur trois ans pour soutenir des projets alignés sur les domaines prioritaires identifiés par les intervenants des Prairies afin de créer une économie plus forte, plus durable et plus inclusive pour les provinces des Prairies et pour le Canada .

. Bâtir une économie verte dans les Prairies, c'est travailler ensemble à des intérêts communs, afin de rendre possible une économie durable et prospère à consommation nette zéro.

Infrastructure Canada appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration en ce qui concerne les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies afin de mieux répondre aux besoins.

