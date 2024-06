Le Conseil se penchera sur les iniquités et les obstacles auxquels se heurtent les femmes militaires et les vétéranes

OTTAWA, ON, le 10 juin 2024 /CNW/ - Tout au long de l'histoire, les Canadiennes ont apporté des contributions importantes à notre pays, notamment en surmontant des obstacles pour servir dans divers rôles au sein des Forces armées canadiennes (FAC) et de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Il est essentiel de permettre aux vétéranes et aux femmes qui servent dans les forces militaires de s'exprimer directement afin que nous puissions améliorer les avantages, les programmes et les services pour les vétéranes.

Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, a annoncé l'ouverture du processus de candidatures visant à former le premier Conseil des vétéranes du gouvernement du Canada. Toutes les militaires en service et les vétéranes des FAC et de la GRC sont invitées à poser leur candidature. Le Conseil se composera de femmes de grades différents, issues de divers horizons et ayant des points de vue et des expériences variés, de façon à assurer une représentation très diversifiée à la table.

La création de ce conseil a été annoncée pour la première fois lors du Forum des vétéranes de 2024 à Montréal. Cette initiative est le résultat direct de la rétroaction reçue des vétéranes et des intervenants, qui ont exprimé la nécessité pour ACC d'offrir une plateforme afin de favoriser un engagement soutenu et actif.

Le Conseil poursuivra les conversations qui ont été entamées au Forum sur des questions qui touchent les vétéranes, notamment la recherche axée sur les femmes, le service après le service, la santé des femmes, l'itinérance et la reconnaissance. Les expériences qu'elles ont vécues contribueront à faire progresser l'équité pour les générations futures de vétéranes.

Le Conseil des vétéranes relèvera de la ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, et lui fournira des observations à l'égard d'initiatives particulières et de domaines prioritaires, en s'appuyant sur leurs points de vue uniques et leur vécu, en ce qui concerne toutes les questions importantes pour les femmes. Cette relation de travail avec ACC axée sur la collaboration permettra de s'attaquer aux iniquités et aux obstacles auxquels se heurtent les femmes.

« Le nouveau Conseil des vétéranes jouera un rôle inestimable pour veiller à ce que les vétéranes soient mieux prises en compte dans nos efforts pour les servir. Les voix et le vécu des membres du Conseil aideront à définir notre façon de prendre soin des vétéranes et de les soutenir pour les années à venir. J'encourage toutes les militaires et les vétéranes à poser leur candidature pour faire partie du Conseil. Ensemble, nous créerons un avenir plus équitable. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

« La création du nouveau Conseil des vétéranes sera une excellente occasion d'entendre et d'élever la voix des vétéranes et des femmes militaires en service. Cette plateforme est une étape importante et nécessaire pour mieux comprendre, et ainsi mieux servir, la communauté des vétéranes. »

L'honorable Rebecca Patterson, sénatrice

Le premier Forum des vétéranes s'est tenu en mai 2019 et était le premier du genre au Canada .

était le premier du genre au . Comme près d'un vétéran sur six est une femme (16,2 %) et que la population de vétéranes continue d'augmenter, Anciens Combattants Canada maintient son engagement de soutenir les vétéranes en collaborant avec des chercheurs, des organismes partenaires et des vétéranes.

Une nouvelle boîte de réception permet à Anciens Combattants Canada et aux intervenants d'échanger de l'information dans le domaine de la santé des vétéranes.

