MONTRÉAL, le 29 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La période des Fêtes arrive à grands pas et apporte déjà de belles surprises! Kettlemans Bagel a annoncé l'ouverture en janvier 2023 de son premier établissement au Québec. Situé en plein centre-ville de Montréal, à quelques pas du Centre Bell et de nombreuses autres attractions, Kettlemans Bagel est en voie de devenir un lieu incontournable, tant pour les Montréalais que pour les visiteurs de passage.

Kettlemans Bagel (Groupe CNW/Kettlemans Bagel)

« Je nourrissais depuis longtemps le rêve d'ouvrir un établissement Kettlemans à Montréal, là où j'ai grandi. C'est vraiment excitant de se joindre à la scène gastronomique de renommée internationale de cette ville, avec notre menu unique de délicieux fromages à la crème faits maison et de charcuteries à savourer avec nos bagels de style montréalais préparés selon une tradition vieille de 400 ans. »

- Craig Buckley, fondateur de Kettlemans Bagel

L'expérience Kettlemans

Les clients qui franchiront la porte de Kettlemans Bagel au 1285, av. des Canadiens-de-Montréal pourront bien sûr déguster de délicieux sandwichs apprêtés avec nos bagels de style montréalais roulés à la main. Mais ils pourront également admirer, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7, le processus de préparation de nos bagels frais, qui sont roulés à la main, bouillis à la marmite, puis cuits dans un four spécialement conçu à cet effet, et ce, grâce à notre concept à aire ouverte.

Kettlemans s'efforce d'offrir à chaque client une expérience inoubliable, notamment en proposant des produits au goût exceptionnel. Le service promet d'être rapide et courtois dans un tout nouvel espace où règnera une ambiance à la fois authentique et moderne. Kettlemans Bagel ne ressemble à aucune autre boutique traditionnelle de bagels à Montréal.

Un établissement responsable

Kettlemans, ce n'est pas que de bons moments partagés autour d'un délicieux repas, car l'entreprise compte bien d'autres atouts. En effet, Kettlemans, c'est également l'utilisation des plus récentes technologies garantissant le respect des traditions centenaires qui ont permis de créer les meilleurs bagels au monde. De plus, Kettlemans prend aussi des mesures en faveur de l'environnement, en optant, entre autres, pour des emballages plus écologiques et des innovations réduisant considérablement son empreinte carbone.

Joignez-vous à l'équipe Kettlemans!

Kettlemans est à la recherche de candidats passionnés par la préparation et le service d'aliments ainsi que par le service à la clientèle pour joindre l'équipe de son nouvel établissement du centre-ville de Montréal. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.kettlemansbagels.ca/fr/carrieres/

À propos de Kettlemans Bagel

Le fondateur de Kettlemans Bagel, Craig Buckley, est natif de Montréal et a ouvert le premier établissement à Ottawa en 1993. Kettlemans compte aujourd'hui sept établissements à Ottawa, Toronto et Whitby, et ouvrira bientôt son premier établissement à Montréal en janvier 2023.

Grâce à ses bagels de style montréalais, Kettlemans s'efforce de maintenir son engagement inébranlable à l'égard de la qualité de ses produits préparés selon les méthodes traditionnelles et de convaincre les visiteurs de ses établissements d'y revenir plus d'une fois.

SOURCE Kettlemans Bagel

Renseignements: Tim Duboyce, Massy Forget Langlois relations publiques, C : 514 604-9282, [email protected]