Ouverture du nouveau bureau de Laurentis à Saint-John, au Nouveau-Brunswick

Dans le but de créer de l'emploi et de favoriser l'innovation dans la province

SAINT JOHN, N.-B., le 14 nov. 2019 /CNW/ - Laurentis Energy Partners, une filiale d'Ontario Power Generation (OPG), souligne l'ouverture de son nouveau bureau à Saint-John, au Nouveau-Brunswick.

« L'annonce faite aujourd'hui vise à informer la population que Laurentis est prête à faire des affaires au Nouveau-Brunswick, a déclaré Dominique Minière, président, Laurentis Energy Partners. Laurentis offre une gamme complète de services dans les domaines de la production d'énergie nucléaire, d'énergie hydroélectrique et d'électricité thermique. Forts de notre expérience, nous travaillons d'arrache-pied afin de créer de l'emploi et de mettre à contribution notre expertise au profit de la province. Un avenir prometteur se dessine devant nous, et ce n'est que le début. »

À propos de Laurentis

Laurentis Energy Partners, mieux connue sous le nom de Canadian Nuclear Partners, collabore avec les secteurs de l'énergie nucléaire et de l'énergie électrique au Canada et partout dans le monde, et vise l'excellence en matière de sécurité durable, de rapport qualité-prix et de rendement opérationnel et humain. Fondée en 2012, Laurentis dispose d'une expertise en gestion de projets, leadership opérationnel et stratégique, gestion des travaux et des pannes, conceptions d'outils d'inspection, services d'inspection, entretien des réacteurs, dynamique des machines et intégrité des composantes, planification du cycle de vie des centrales, ingénierie, remise en état et réorientation de centrales, déclassement de centrales et gestion des déchets nucléaires. Ayant connu un fort succès en Ontario, Laurentis a pris la décision d'accroître ses activités à Saint-John, au Nouveau-Brunswick.

Laurentis a également déployé beaucoup d'efforts au Nouveau-Brunswick dans le cadre de la remise en service de la centrale nucléaire de Point Lepreau d'Énergie NB Power. Le savoir-faire de Laurentis a permis de mettre sur pied un partenariat avec la centrale nucléaire de Point Lepreau en offrant une expertise et des formations techniques, et des services d'ingénierie.

SOURCE Laurentis Energy Partners

Renseignements: Natasha Carr, Laurentis Energy Partners, 416 830-4720, Suivez-nous : @LaurentisEnergy