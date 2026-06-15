Ouverture du MET : Pascan Aviation gâche la fête

SAINT-HUBERT, QC, le 15 juin 2026 /CNW/ - Des manifestants et manifestantes ont accueilli les premiers passagers et passagères en cette journée inaugurale du nouvel Aéroport métropolitain de Montréal (MET), situé à Saint-Hubert. Alors que l'occasion devrait être à la fête, cette mobilisation rappelle que des familles se retrouvent dans la rue, l'employeur Pascan Aviation refusant de négocier avec les grévistes depuis plus de deux mois. Il s'agit des membres du Syndicat des agent.e.s de bord de Pascan Aviation inc. (SCFP 5490).

« Nos membres se battent pour obtenir une deuxième convention collective qui reconnaît pleinement la valeur de leur travail et de leur contribution, notamment par des conditions de travail décentes. Ils font toutefois face à un employeur intransigeant, qui n'hésite pas à recourir à des travailleurs de remplacement, compliquant davantage la recherche d'un règlement équitable », de dire Patrick Gloutney, président du SCFP-Québec.

Parmi les allié(e)s des agent(e)s de bord de Pascan Aviation qui étaient sur place, notons la quasi-totalité des haut(e)s dirigeant(e)s des syndicats de la FTQ, incluant la présidente de la FTQ, Magali Picard, et le secrétaire général de la FTQ, Olivier Carrière.

« Ces syndicalistes sont ici, car le syndicalisme est une lutte pour la justice sociale. L'entreprise utilise des travailleurs de remplacement dans ce dossier, contournant ainsi la loi anti-briseurs de grève de façon odieuse », de rappeler Fanny Demontigny, secrétaire générale du SCFP-Québec.

Les syndiqué(e)s incitent fortement Pascan Aviation à revenir à la table de négociation. Les parties ne se sont pas rencontrées depuis plus de deux mois. Les agent(e)s de bord sont en grève depuis plus de sept mois, soit depuis le 28 octobre 2025.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente plus de 3000 membres dans le transport aérien au Québec, soit les membres du personnel de cabine d'Air Canada, de Rouge, d'Air Transat, de Sunwing et de Pascan.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815, [email protected]