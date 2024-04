MONTRÉAL, le 9 avril 2024 /CNW/ - Juste à temps pour l'arrivée du beau temps, le parc Jean-Drapeau annonce l'ouverture de la piste cyclable multifonctionnelle du circuit Gilles-Villeneuve (CGV) aujourd'hui, le 9 avril 2024.

Cyclistes sur le circuit (Groupe CNW/Ville de Montréal - Société du parc Jean-Drapeau)

Alors que les sportifs pourront bénéficier d'une installation unique où s'entraîner, les amateurs de plein air et les familles découvriront la polyvalence de la piste cyclable multifonctionnelle du circuit. Que ce soit pour une balade ou une session d'entraînement plus intense, cette piste offre une expérience variée adaptée à tous les niveaux d'habileté et d'intérêt, en plus d'offrir une vue imprenable sur Montréal, de par son emplacement en plein cœur du fleuve Saint-Laurent.

Comme il sera l'hôte de grands évènements, l'accès au circuit Gilles-Villeneuve sera néanmoins limité pour les usagers à quelques reprises durant la saison. Pour rester à l'affût des dates d'ouverture et de fermeture, nous vous invitons à visiter notre site Web : www.parcjeandrapeau.com.

Un circuit plus sécuritaire, durable et performant

Afin de répondre aux normes les plus strictes en matière de sécurité et d'excellence sportive et d'offrir une expérience bonifiée aux usagers, le circuit Gilles-Villeneuve a bénéficié de plusieurs améliorations au cours de la dernière année.

Un resurfaçage complet a été effectué pour corriger l'ergonomie du circuit afin de respecter les normes de la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), garantissant ainsi une surface optimale. Des améliorations ont également été apportées au système de drainage et l'éclairage a été modernisé grâce à l'utilisation de technologies LED de pointe, renforçant ainsi la sécurité et la visibilité sur certaines zones du circuit. De plus, un nouvel aménagement sous le pont de la Concorde permet une meilleure cohabitation des différents usagers.

Reconnaissant le rôle crucial que joue le circuit dans la vie des sportifs, nous nous engageons également à poursuivre la bonification des périodes d'entrainements exclusifs afin de favoriser un environnement sécuritaire et propice à la pratique sportive pour tous nos usagers. Cette année, ces périodes seront offertes dès le 19 juin, les mercredis et jeudis en soirée.

À propos de la Société du parc Jean-Drapeau

La Société du parc Jean-Drapeau a pour mission de conserver, d'aménager, de mettre en valeur et de développer ce grand parc urbain public, qui fête cette année ses 150 ans. Pour l'occasion, une programmation festive et diversifiée sera proposée tout au long de l'année, alors que plusieurs grands projets de réhabilitation et de réaménagement seront déployés dans le cadre de sa transformation. Offrant une expérience inédite à ses visiteurs ainsi qu'une diversité de paysages et d'installations, cette démarche audacieuse permettra de réaliser le plein potentiel de ce lieu inégalé pour faire du parc Jean-Drapeau un des parcs les plus emblématiques à l'échelle mondiale.

Pour tout savoir sur les activités du parc Jean-Drapeau, visitez le parcjeandrapeau.com ou suivez-nous sur les médias sociaux @parcjeandrapeau.

SOURCE Ville de Montréal - Société du parc Jean-Drapeau

Renseignements: Audrey Beaumont, Conseillère aux communications, 418 283-2796, [email protected]