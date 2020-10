Ouverture du 8e symposium Ouranos : ''Au Québec, l'adaptation aux changements climatiques doit être désormais au cœur de la prise de décision politique et de la relance économique''

MONTRÉAL, le 26 oct. 2020 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui que débute le 8e Symposium Ouranos qui permettra de partager l'état des connaissances au Québec dans le domaine des changements climatiques, afin de favoriser leur application à l'échelle nationale et régionale. L'événement, qui se déroule en mode virtuel, du 26 octobre au 6 novembre, rassemble plus de 470 scientifiques, représentants des secteurs privé et gouvernemental, d'ONG, d'élus, de décideurs et d'utilisateurs de la science (ingénieurs, aménagistes, médecins, etc.).

À souligner cette année, l'intervention de deux conférencières de renom, Mme Valérie Masson-Delmotte, du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) et Mme Susanne Moser, chercheure américaine réputée en adaptation et résilience. Trois panels, deux présentations plénières et dix-huit sessions, toutes ouvertes au public et aux médias, seront offertes aux participants qui échangeront sur les enjeux les plus importants du moment concernant l'adaptation du Québec aux changements climatiques.

Dans le cadre de la séance d'ouverture qui portait sur la pandémie de Covid-19 et ses impacts sur la lutte contre les changements climatiques, le PDG d'Ouranos, Alain Bourque, a déclaré :

« Même si le Québec réduit ses émissions de GES au cours des prochaines années, les changements climatiques sont désormais inévitables et représentent une réelle menace pour le bien-être et la prospérité de la société. Il suffit de penser aux inondations récentes, aux dommages causés par l'érosion côtière ou aux épisodes de canicules meurtriers pour constater que le Québec est vulnérable aux effets du climat et que ces derniers engendrent des coûts exorbitants pour l'ensemble de la société. Au Québec, l'adaptation aux changements climatiques doit être désormais au cœur de la prise de décision politique et de la relance économique. »

Parmi les activités d'intérêt durant cette quinzaine :

Un panel d'ouverture sur la COVID-19 et les changements climatiques avec Suzanne Roy , présidente de l'UMQ, Mélissa Généreux de l'Institut national de Santé publique et Erick Lachapelle de l'Université de Montréal.

, présidente de l'UMQ, Mélissa Généreux de l'Institut national de Santé publique et l'Université de Montréal. Une session sur la science du climat en appuie à la prise de décision avec la coprésidente du groupe de travail n.1 du GIEC, Mme Valérie Masson Delmotte .

. Une session portant sur la mise en place d'une gouvernance de l'adaptation aux changements climatiques au Québec

Une conférence sur les dimensions humaines et sociales de l'adaptation aux changements climatiques avec la chercheure américaine réputée Mme Susanne Moser .

Ouranos est le consortium québécois sur la climatologie et l'adaptation aux changements climatiques qui développe des projets collaboratifs impliquant un réseau de 450 chercheurs, experts, praticiens et décideurs issus de différentes disciplines et organisations. Ouranos constitue le pôle principal d'innovation et de concertation permettant à la société québécoise d'être plus résiliente et mieux adaptée face à un climat en constante évolution.

