QUÉBEC,, le 30 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Zakary Pilote et Serge Beauchemin, co-présidents d'honneur de la 24e édition du Défi OSEntreprendre, invitent les élèves, les étudiants, les intervenants scolaires et les entrepreneurs des 17 régions du Québec à s'inscrire d'ici le 15 mars 2022, 16 h sur osentreprendre.quebec.

Un grand mouvement | 800 000 $ en prix

Le Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui fait rayonner annuellement des milliers d'initiatives entrepreneuriales de jeunes du primaire jusqu'à l'université avec son volet Scolaire, de nouveaux entrepreneurs avec son volet Création d'entreprise, des entrepreneurs au cheminement inspirant avec son volet Réussite inc. et des modèles d'approvisionnement d'ici avec son volet Faire affaire ensemble. Il se déploie et s'enracine aux échelons local, régional et national. Pour sa mise en œuvre, plus de 300 responsables se mobilisent dans les 17 régions du Québec afin de mettre en lumière les projets issus de leur milieu.

Des co-présidents d'honneur inspirants

Créatif, résilient et déterminé à miser sur ses forces, Zakary Pilote est un élève de 11 ans en classe de développement du langage et l'ancien président de MiniRecy, lauréat national Scolaire 2018. Serge Beauchemin est un entrepreneur bien connu pour ses réalisations et son engagement. Ensemble, ils partagent un esprit d'entreprendre hors du commun. Le lien qui les unit en inspirera plus d'un!

« Choisir Zakary et Serge pour la présidence d'honneur, c'est une façon de rappeler le sens des projets entrepreneuriaux à l'école : le développement des jeunes. En étant au cœur de l'action, ceux-ci comprennent à quoi servent les apprentissages, découvrent qui ils sont, en quoi ils sont bons et ce qu'ils aiment faire. C'est aussi reconnaître qu'avant d'être entrepreneur, on s'est épanoui à travers notre parcours d'enfant, d'adolescent. », affirme Manon Théberge, présidente-directrice générale d'OSEntreprendre.

Une tonne de fierté

« La réussite scolaire et l'entrepreneuriat sont au cœur de nos priorités. C'est pourquoi le gouvernement du Québec s'associe activement au Défi OSEntreprendre. En y participant, les jeunes restent motivés à l'école et découvrent leur potentiel en contribuant au monde qui les entoure. Pour les entrepreneurs, c'est un merveilleux accélérateur grâce aux bourses et au rayonnement qui en découlent. C'est aussi un grand générateur de fierté envers celles et ceux qui bâtissent un Québec plus vert, plus prospère et plus fier! », affirme François Legault, premier ministre du Québec.

« Chez Desjardins, les jeunes sont une priorité. Avec notre programme Tous engagés pour la jeunesse, nous les soutenons dans leurs projets et leurs ambitions notamment dans des initiatives liées à l'éducation et l'entrepreneuriat. Notre association avec le Défi OSEntreprendre est donc toute naturelle puisqu'il mobilise les collectivités et qu'il met en lumière l'engagement des jeunes et de la communauté entrepreneuriale du Québec », souligne Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

À propos du Défi OSEntreprendre

OSEntreprendre a pour mission d'inspirer le désir d'entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Sa principale activité, le Défi OSEntreprendre, est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales de milliers de participants annuellement; de jeunes du primaire jusqu'à l'université et celles de créateurs d'entreprise. Cette initiative d'envergure est rendue possible grâce à l'engagement de loyaux partenaires : Desjardins, partenaire présentateur, le gouvernement du Québec, partenaire en titre, Québecor, Vidéotron Affaires, l'Ordre des CPA du Québec et Spektrum Media.

