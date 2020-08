« Nous sommes heureux de combiner l'équipe d'associés talentueux et expérimentés de nos succursales de Cornwall et d'offrir à nos clients la possibilité de trouver les produits dont ils ont besoin à un seul endroit pratique et récemment rénové », a déclaré Sébastien Laforge, vice-président, Est du Canada. « Cela s'inscrit dans le cadre de notre stratégie continue visant à offrir une valeur et un service exceptionnels à nos clients. »

En conséquence, Wolseley Canada ferme ses deux succursales existantes situées au 2901, avenue Marleau et au 650, rue Cumberland. Jason Lobb est le directeur de la succursale de Cornwall nouvellement combinée.

À propos de Wolseley Canada

Wolseley Canada est un chef de file de la distribution en gros de produits de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation et réfrigération, d'adduction d'eau, de protection contre le feu, de tuyauterie, de robinetterie et raccords, et de fournitures industrielles. La Société, dont le siège social est situé à Burlington, en Ontario, compte environ 2 500 employés répartis dans plus de 220 installations d'un océan à l'autre. L'équipe des ventes et de spécialistes du service de Wolseley, sa plateforme de commerce électronique de pointe - Wolseley Express - et ses relations avec les meilleurs fournisseurs et marques sur le marché font de Wolseley le choix des professionnels partout au pays.

La société mère de Wolseley Canada, Ferguson plc, est le plus important distributeur de produits de plomberie et de chauffage et l'un des chefs de file de la fourniture de matériaux de construction. Les actions de Ferguson plc sont inscrites à la cote de la Bourse de Londres (LSE : FERG) et elle est l'une des sociétés inscrites de l'Indice FTSE 100.

Pour en savoir plus, consultez les sites www.wolseleyinc.ca et wolseleyexpress.com.

SOURCE Wolseley Canada

Renseignements: Personne-ressource des relations avec les médias : Jodi Smith-Meisner, Directrice, Communications, Wolseley Canada, [email protected], 647-272-5718

Liens connexes

https://wolseleyinc.ca/