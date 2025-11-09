GUIYANG, Chine, le 9 nov. 2025 /CNW/ - La Conférence internationale du tourisme en montagne et des sports de plein air 2025 doit ouvrir ses portes le 11 novembre à Guiyang, dans la province du Guizhou, en Chine. Sous le thème continu « L'intégration de la culture, du tourisme et du sport offre une vie de grande qualité », la conférence comprendra une série d'événements, dont la conférence annuelle de l'International Mountain Tourism Alliance (IMTA), la conférence internationale sur la promotion du tourisme de montagne, a Field Trip to Guizhou Mountain Tourism Destinations, et la Bank of Guizhou - Mountain Culture, Tourism and Outdoor Sport Equipment Exhibition.

La conférence est organisée par l'IMTA et soutenue par le ministère de la Culture et du Tourisme de la province du Guizhou, l'administration du sport de la province du Guizhou, le bureau des affaires étrangères de la province du Guizhou, le gouvernement populaire municipal du Guiyang, le Guizhou Tourism Industry Development Group Co., Ltd. et le Guizhou International Cultural Science and Technological Exchange Center. Bank of Guizhou est le commanditaire de la conférence.

L'un des principaux événements, la conférence annuelle 2025 de l'IMTA, est une plateforme d'échange et de coopération clé pour le secteur du tourisme en montagne. Au cours de la conférence, le résumé des travaux de l'IMTA pour 2025 et les priorités pour 2026 seront présentés, la publication spéciale de Innovation in Mountain Tourism et le codéveloppement communautaire seront publiés, et les désignations pour le deuxième groupe de « Montagnes touristiques de renommée mondiale » et « Itinéraires internationaux de démonstration du tourisme de randonnée en montagne » seront annoncés. De plus, des certificats seront délivrés aux nouveaux membres de l'IMTA.

La Conférence internationale sur la promotion du tourisme en montagne 2025, dont le thème est « Promouvoir la prospérité des montagnes et créer un brillant commun », réunira des représentants des autorités touristiques de divers pays, ambassades et consulats en Chine. les organisations de gestion de destinations touristiques de montagne et les entreprises liées au tourisme. Des renseignements sur le développement des destinations touristiques en montagne seront partagés, des expériences dans la création de « destinations touristiques en montagne de calibre mondial » seront échangées et les réalisations en matière de tourisme en montagne durable seront mises en valeur. Le rapport de recherche sur les stratégies de développement du marché du tourisme entrant de Guizhou ciblant les pays clés de la région de l'Asie-Pacifique sera également publié au cours de la séance.

Intitulée exclusivement par la Bank of Guizhou, la « Bank of Guizhou - Mountain Culture, Tourism and Outdoor Sport Equipment Exhibition » présentera des œuvres photographiques sur le thème « Life Amid the Earth's Folds », ainsi que des produits de tourisme culturel distinctifs et de l'équipement sportif de plein air novateur. L'exposition vise à souligner l'attrait diversifié du tourisme en montagne, à incarner le concept de « vie de haute qualité » et à améliorer l'expérience multidimensionnelle pour les participants.

