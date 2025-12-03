GUANGZHOU, Chine, 3 décembre 2025 /CNW/ - Placée sous le thème « Nouveau plan, nouveau développement, nouveaux choix -- Modernisation chinoise et nouvelle vision de la gouvernance mondiale », la conférence Comprendre la Chine 2025 (Guangzhou) a réuni des hommes d'État, des universitaires, des chefs de file de l'industrie de renom et des représentants d'organisations internationales. Les discussions de cette année sont axées sur le 15e plan quinquennal et son importance mondiale, le schéma de développement innovant de la modernisation chinoise et les nouvelles opportunités qu'il offre au monde, ainsi que les efforts de collaboration pour mettre en œuvre des initiatives de gouvernance mondiale.

« Comprendre la Chine aujourd'hui est essentiel pour comprendre la modernisation chinoise », a déclaré Zheng Bijian, président fondateur et président du comité universitaire de l'Institut chinois pour la stratégie d'innovation et de développement (CIIDS). Il estime que l'exploration et la mise en pratique de la modernisation chinoise, marquées par le 15e plan quinquennal, brisent davantage le mythe selon lequel « modernisation égale occidentalisation », offrant ainsi un « nouveau choix » aux pays du Sud dans leur cheminement vers la modernisation et les aidant à réaliser leur « essor collectif ».

Mettant l'accent sur les applications pratiques dans le domaine technologique, la conférence « Comprendre la Chine » a spécialement mis en place un forum thématique intitulé Orienter l'avenir : « Intelligence artificielle+ » dans le contexte de la modernisation industrielle et du développement des talents du 15e plan quinquennal, qui explore comment l'industrie peut utiliser efficacement l'intelligence artificielle.

Lors de la conférence Comprendre la Chine de cette année, l'expérience de développement de la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao et la construction du port de libre-échange du Hainan sont devenues des sujets brûlants. La conférence a innové en ajoutant trois sessions de dialogue sur la région de la Grande Baie, axées sur des thèmes clés comme l'ouverture de haut niveau dans la région de la Grande Baie et la modernisation chinoise, la construction du port de libre-échange du Hainan et de nouveaux espaces pour le commerce international, ainsi que des discussions sur l'avenir des villes et les actions de Shenzhen.

Xu Weixin, président du CIIDS, a déclaré que la proportion de participants des pays du Sud à cette conférence a considérablement augmenté, ce qui indique que l'influence de la conférence Comprendre la Chine prend de l'ampleur et est devenue une importante plateforme d'échange international permettant aux pays du Sud de s'inspirer de la modernisation chinoise et de promouvoir la construction d'une communauté avec un avenir commun pour l'humanité. Cette conférence réunit environ 200 représentants internationaux et de Hong Kong-Macao provenant de 72 pays et régions, dont 70 % sont issus des pays du Sud et 70 % participent pour la première fois.

