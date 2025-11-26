La conférence Comprendre la Chine 2025 s’ouvrira sous peu à Guangzhou et présentera la modernisation du pays et sa vision en matière de gouvernance mondiale

GUANGZHOU, Chine, le 26 nov. 2025 /CNW/ - La conférence Comprendre la Chine 2025 (la « Conférence ») doit commencer le 30 novembre à Guangzhou. Lors de cet événement, des hommes d'État, des universitaires, des chefs de file de l'industrie et des représentants d'organisations internationales seront invités à explorer le thème Nouveau plan, nouveau développement, nouveaux choix -- Modernisation de la Chine et nouvelle vision de la gouvernance mondiale. Cet événement historique explorera l'importance mondiale du 15e plan quinquennal, les voies novatrices pour la modernisation de la Chine, les possibilités émergentes de progrès mondial et les mesures de collaboration dans le cadre de l'Initiative pour la gouvernance mondiale.

Organisée conjointement par l'Institut chinois pour la stratégie d'innovation et de développement (CIIDS), l'Institut chinois des affaires étrangères (CPIFA) et le gouvernement populaire de la province du Guangdong, et accueillie par le gouvernement populaire municipal de Guangzhou, la conférence de trois jours comprendra une cérémonie d'ouverture, des discours de leadership, des discours-programmes, des dialogues avec des invités, quatre séminaires parallèles, 19 forums thématiques, trois dialogues dans la région de la Grande Baie, cinq séminaires à huis clos et une série d'activités de soutien. Toutes les séances, à l'exception des séminaires à huis clos, seront ouvertes aux médias, ce qui favorisera des échanges internationaux transparents.

À ce jour, environ 200 représentants internationaux de 72 pays et régions, dont Hong Kong et Macao, ont confirmé leur présence ; 70 % des pays sont des nations du Sud global et 70 % des pays participent pour la première fois. Les participants sur place comprennent sept anciens hommes d'État occupant un poste de vice-premier ministre ou supérieur, 11 ministres, et cinq envoyés étrangers et représentants d'organisations internationales en Chine. Plus de 300 invités chinois prononceront des discours, ce qui portera le total à environ 800 participants. L'événement de cette année se distingue par sa vaste portée géographique et sa représentativité, amplifiant le rôle de la conférence en tant que plateforme essentielle pour les voix des pays du Sud global afin de tirer parti des succès de la modernisation de la Chine et de faire progresser une communauté avec un avenir commun pour l'humanité.

Le cadre thématique met en lumière quatre aspects clés :

Promouvoir le 15 e plan quinquennal tout en examinant le 14e

plan quinquennal tout en examinant le 14e Mettre en valeur les implications mondiales de la modernisation chinoise

Diffuser les quatre grandes initiatives mondiales de la Chine et leurs contributions

Mettre en lumière la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao, qui représente le summum de la réforme et de l'ouverture.

Les activités de soutien menées sous la bannière « Comprendre Guangzhou » incluront notamment une exposition intitulée Guangzhou : Une ville qui embellit le monde et les expériences urbaines relatives à la découverte de Guangzhou et aux promenades le long de la rivière des perles, invitant les invités à assister aux pratiques dynamiques de la modernisation chinoise.

Depuis son lancement en 2013, la Conférence est devenue un forum de premier plan pour interpréter les stratégies de la Chine et leur résonance mondiale, favorisant un dialogue inclusif dans une ère de changement profond.

