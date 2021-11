MONTRÉAL , le 4 nov. 2021 /CNW/ - C'est officiel! La chaîne de rôtisseries portugaises s'agrandit et lance son premier établissement franchisé situé au 6060, rue Sherbrooke Est le 17 novembre 2021. Cette unique chaîne de rôtisseries portugaises de propriété canadienne s'est rapidement adaptée aux restrictions de santé publique de la pandémie et a continué de prospérer, malgré plusieurs fermetures dans l'industrie de la restauration. Les Rôtisseries Piri Piri exploitent présentement cinq (5) rôtisseries depuis 2012 et ont présenté leur plan de croissance par l'entremise du modèle de franchisage en 2020. L'emplacement sur la rue Sherbrooke sera le restaurant phare de la chaîne Piri Piri et servira de formation et de modèle pour les nouveaux franchisés et gérants.